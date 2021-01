Exponiendo sus bondades, Florida se candidateó ante el COI

Mediante una carta enviada por uno de sus funcionarios, el estado de Florida, Estados Unidos, demostró su interés en ser sede de los Juegos Olímpicos 2021, de concretarse la baja de Tokio, capital japonesa.

El comunicado, expresa cualidades de ese estado popular por sus playas, su vida nocturna y su experiencia como organizador de eventos deportivos de gran importancia como la NBA y NFL, en modalidad “burbuja”.

Florida quiere recibir los JJOO

El estado de Florida se ofreció para reemplazar como sede de los Juegos Olímpicos 2020 a Tokio, a través una carta que el jefe financiero del Gobierno de ese estado norteamericano le envió al Comité Olímpico Internacional (COI) en la cual argumenta sobre esa intención.

Mediante una carta dirigida a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Jimmy Patronis, jefe financiero del Gobierno de Florida, solicitó que se considera la alternativa de trasladar los Juegos Olímpicos al estado que se encuentra al sureste de los Estados Unidos.

«Con Japón reconsiderando los Juegos Olímpicos, ahora es un buen momento para que el COI despliegue un equipo de selección de sitios en Florida. Especialmente ahora que estamos a punto de albergar el Super Bowl LV», redactó en su cuenta de Twitter Patronis.

En el comunicado, el funcionario expuso las razones por las cuales considera que reubicar los Juegos Olímpicos en Florida sería positivo. Hizo hincapié, sobre todo, en que el estado no cerró su economía, y permitió con éxito la realización de diferentes eventos deportivos durante la pandemia, como la UFC, la NBA y la NFL. Además, también remarca que los destinos turísticos internacionales allí ubicados, como los parques de Disney, estuvieron operando de manera segura durante algún tiempo.

Para cerrar, Patronis también agregó unas palabras a título personal: «Soy padre de dos niños amantes del deporte, y la idea de cancelar los Juegos Olímpicos cuando ha habido tantos atletas que han trabajado tan duro por esta oportunidad es un pastilla difícil de tragar. Siempre he creído que los deportes y la competición hacen de nuestro mundo un lugar mejor, y estos atletas demuestran a los niños de todo el mundo que cuando trabajas duro y te propones algo, todo es posible».

A la vez, destacando la parte turística, Patronis asegura en la carta que «Florida recibió 131 millones de turistas en 2019. Nuestro estado cuenta con una amplia capacidad hotelera y redes de transporte bien mantenidas para albergar el tipo de infraestructura que requiere una empresa importante de este tipo», explicó.

«Contamos con 20 aeropuertos comerciales, 31 sistemas de transporte urbano, 12 universidades importantes que cuentan con instalaciones deportivas, y tenemos centros de salud de renombre mundial en cada una de nuestras regiones», concluyó el funcionario del gobierno de Florida.

Hasta el momento no hubo respuesta por parte del COI ni de las autoridades de Tokio respecto a la propuesta de Florida, pero hace pocos días el organismo y el gobierno japonés ratificaron que los juegos comenzarán el próximo 23 de julio en la capital del país asiático.