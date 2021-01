Esquel: Institutos terciarios anticipan un inicio complejo del Ciclo Lectivo

La vicedirectora del Instituto Superior de Educación Técnica (ISET) 815 de Esquel, Nora Mendoza, se refirió al inicio del Ciclo Lectivo y el estado del sistema educativo en general.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «recién estamos en etapa de preinscripciones y algunas se produjeron en diciembre, tal vez de forma un poco más tranquila de lo que esperábamos con unas 40 preinscripciones para las 3 tecnicaturas que estamos presentando» y explicó que «estamos esperando que, para el inicio del nuevo ciclo, haya un poco más de movimiento».

«Está todo más difícil»

Asimismo, Mendoza anticipó que «retomaremos la difusión de las tres tecnicaturas porque necesitamos un piso de 25 personas inscriptas por cada una de ellas, es decir que, si no tenemos más de esa cifra, no abren de forma efectiva las carreras».

Consultada sobre la influencia de la pandemia en la regularidad del Ciclo Lectivo 2020, reconoció que «está todo más difícil por el hecho de que no podemos salir a difundir personalmente como lo hacíamos anualmente, donde nos acercábamos a los quintos y sextos años de las escuelas secundarias, teniendo un contacto directo con los chicos».

Con el ánimo bajo

Por otra parte, la docente y vicedirectora planteó que «también hay un ánimo bajo y mucha expectativa sobre lo que va a suceder con la educación en general en el contexto de la pandemia; la gente tiene mucha incertidumbre e imagino que por eso está esperando a último momento para inscribirse, es un comportamiento esperable».

Sin detalles ni anticipos

Sobre la modalidad de cursada durante el 2021, Mendoza expuso que «al final del Ciclo 2020, alrededor del 10 de diciembre, tuvimos una reunión con la dirección del Nivel Superior, y ahí nos anticiparon que estaba previsto un inicio de clases bimodales, es decir que una parte será virtual y otra con presencialidad», aunque aclaró que «no nos dieron ningún otro detalle porque, en ese momento, no había más información, y ahora en lo que va del receso de verano tampoco hemos recibido ninguna comunicación nueva con respecto al inicio».

A nivel nacional, «estamos oyendo que se estarían preparando las vacunas para los docentes, pero acá en la provincia nosotros no tenemos ningún comunicado oficial de cómo será», apuntó.

Vacunación y prioridades

En relación a la vacunación relacionada al inicio de clases, la Vicedirectora del ISET fue contundente: «Es indispensable volver a las aulas, porque nuestras tecnicaturas dependen muchísimo de la práctica real, sea en el aula, en las cocinas, en campo o en la radio para la carrera de Multimedios. Pero también es indispensable, antes que nada, cuidar la salud, por lo que esperamos las vacunas. Es seguro que se le va a dar prioridad a los niveles obligatorios de la educación, y el nivel Terciario no es obligatorio, así que estamos a la expectativa de cómo organiza el Ministerio (de Educación) todo el funcionamiento de los diversos niveles y qué nos toca esperar».

Poco espacio

Preguntada sobre los inconvenientes edilicios que se registraron en el ISET 815, Mendoza contó que «durante todo el 2020 y siempre, desde que está funcionando el Instituto, se hizo un reclamo en cuanto al tema edilicio porque no contamos con espacio suficiente, entonces funcionábamos desde hace dos años en dos edificios, la Escuela 713 y la Escuela 523, que queda a la salida de Esquel, a la altura del control policial» y precisó que «el agravante es que, con la pandemia en el 2020, el Ministerio de Salud tomó la Escuela 523 para que las personas que necesitaran transcurrir la cuarentena por el Covid tuvieran allí un sitio; entonces, estamos sin ese edificio, donde además de las tres tecnicaturas funciona la parte administrativa y la Dirección».

«No hubo arreglos»

«Dimos conocimiento a nuestros superiores e hicimos un reclamo para ver qué alternativas podíamos tener», continuó Mendoza, aunque remarcó que «no recibimos ninguna respuesta al pedido de información sobre ese tema; y en la Escuela 713 sigue todo igual en cuanto a lo edilicio: no hubo arreglos, no hay acondicionamiento para que se funcione según lo demanda la pandemia y los cuidados que hay que tener de distanciamiento, de limpieza; de todas esas cosas no hemos tenido novedades en absoluto».

«La perspectiva es compleja»

La discusión salarial también parecería ser uno de los ejes rectores de la eventual vuelta a clases al inicio del Ciclo Lectivo 2021: «Tenemos problemas desde hace 3 años, y eso que se arrastra ciclo tras ciclo es una cuestión que nos tendría que preocupar muchísimo, porque el descenso en la calidad de la educación se nota, y es responsabilidad del Ministerio (de Educación) hacerse cargo de los compromisos que se han tomado en cuanto a dar los salarios de los docentes. Sumado a todos los inconvenientes de la pandemia y la infraestructura, están los salarios que no son regularizados desde hace tres años; están atrasados hoy en 2 o 3 meses según el rango de cada docente y la perspectiva es realmente compleja si pensamos en la calidad educativa», concluyó la vicedirectora del ISET 815.