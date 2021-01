Empresas de transporte interurbano advierten que no percibieron los subsidios

Las empresas concesionarias del servicio de transporte interurbano en la región reconocieron que no han terminado de cancelar los haberes correspondientes al mes de diciembre a su personal, y adujeron que no han percibido los subsidios de Nación y Provincia.

En las últimas horas, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el inicio de retenciones de servicios en las líneas interurbanas del Valle debido a que no han percibido el salario de diciembre. La modalidad de paros sorpresivos afectara a las líneas de colectivos que prestan servicios interurbanos entre Trelew, Puerto Madryn y Rawson.

El Secretario General de la Cámara de Transporte, Alberto Manicler, dijo que no “hay precisión sobre el horario en que se interrumpirá el servicio”. Admitió que la mayoría de las empresas “no pudo cumplir con el pago total del salario de diciembre” como así también de “una diferencia salarial en favor de los choferes”.

El empresario indicó que el atraso en el pago se debió a que las firmas locales “no percibieron los subsidios de Nación y Provincia”.

Recordó que la Provincia debe “los últimos cuatro meses de subsidios” a lo que se debe agregar otros dos meses que “vienen de arrastre de años anteriores”.

Manicler mencionó que esta semana estuvieron reunidos con funcionarios del Gobierno para acordar la forma en que se firmarán los convenios para acceder a los subsidios nacionales.

En ese encuentro la Provincia prometió que en base a la disponibilidad de fondos “se podría depositar parte de lo adeudado” a las empresas.