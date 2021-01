El Presidente dijo que el regreso a clases es «prioritario»

El presidente Alberto Fernández dijo que el dictado de clases es «prioritario» y aseguró que «en marzo» próximo se iniciarán las clases presenciales en las escuelas y será con «los cuidados del caso» por la pandemia de coronavirus.

«Nosotros hemos decidido que las clases vuelvan con los cuidados del caso, por eso estamos en condiciones de confirmar que en marzo las clases se iniciarán», afirmó el jefe de Estado en una entrevista con el sitio Data Clave.

En ese sentido, dijo que «le he pedido al ministro que el plan de estudios sea revisado para que en el transcurso de este año se puedan recuperar los contenidos que durante 2020 pudieron haber quedado soslayados producto de las restricciones».

El Presidente señaló que están «elaborando esa planificación», que presentarán «en los próximos días».

Asimismo, señaló que «el dictado de clases es para mí, un aspecto prioritario en este año» y argumentó que «hay razones de desarrollo de los chicos que así lo exigen, pero también hay razones de desarrollo social que lo hacen imperativo».

«Perder un año de educación y conocimiento es muy grave para cualquier sociedad», destacó.

El primer mandatario manifestó, por otra parte, que tiene previsto que los docentes «reciban la vacuna junto al personal de seguridad, porque es esencial que ellos estén protegidos de los contagios».

En ese sentido, Fernández señaló que el objetivo «es minimizar en ellos cualquier posibilidad de que contraigan la enfermedad y que puedan trabajar tranquilos y seguros».

«Entiendo que a partir de esta cobertura de inmunización no debería haber ninguna oposición por parte de ellos», completó el Presidente en alusión a los condicionamientos manifestados por los gremios docentes para volver al dictado de clases presenciales.

Consultado sobre el pedido realizado días atrás por el expresidente Mauricio Macri para la vuelta a clases presenciales en las escuelas, el Presidente dijo que «el retorno a las aulas es una necesidad de toda la sociedad» y agregó que «muchos no lo entienden así. Convierten el problema en un acto de oportunismo electoral que se traduce en un mero discurso».

«Pero en realidad cuando se refieren de este modo, nos hacen recordar que son los mismos que cuando gobiernan descreen de la educación pública, maltratan a los docentes y solo han demostrado su desprecio por la educación reduciendo la inversión del Estado en esa área», destacó el Presidente. (Télam)