Defensa y Justicia es campeón de la Copa Sudamericana

Defensa y Justicia se consagró esta tarde campeón de la Copa Sudamericana de fútbol al superar con autoridad a Lanús por 3 a 0 en la final, disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, para obtener así el primer título internacional de su historia.

Los dirigidos por Hernán Crespo anotaron sus tantos por intermedio de Adonis Frías, a los 34 minutos del primer tiempo; Braian Romero (17m. ST) y Washington Camacho (46m. ST).

El equipo de Florencio Varela se quedó así con su primer cetro en su cuarta participación en una competencia internacional, en la que arribó a la final tras eliminar a Coquimbo de Chile en semifinales. Antes había sacado del torneo a los brasileños, Bahía y Vasco Da Gama.

El conjunto ‘granate’, en tanto, no tuvo argumentos futbolísticos y estuvo muy lejos de su nivel en la calurosa tarde del Kempes. De este modo, el equipo del DT Luis Zubeldía se perdió la chance de sumar su segunda Copa Sudamericana, porque en el 2013 había alcanzado la conquista.

Un leve dominio ejerció el ‘Granate’ en los primeros minutos, aunque rápidamente (tras la primera acción de peligro cuando Braian Romero desvió un remate por el palo derecho de Lautaro Morales, a los 7 minutos) la pelota comenzó a ser patrimonio Defensa y Justicia, que recuperaba rápido la posesión e intentaba arrimarse al área rival.

La temperatura se hacía sentir en el estadio del paraje Chateau Carreras y el árbitro venezolano Jesús Valenzuela paró el juego a los 30 minutos, para que los protagonistas se refresquen.

Ese parate no detuvo al ‘Halcón’, que a los 34 minutos abrió la cuenta cuando Francisco Pizzini habilitó con un pase al vacío a Romero, quien tiró el centro al medio y generó dudas en defensores de Lanús que no pudieron despejar. Entonces, la pelota le quedó justo a Frías, quien -con un remate rasante- batió la resistencia de Morales y puso en ventaja a los conducidos por Crespo.

En el complemento continuó igual la dinámica del juego, sin respuestas de parte de un desdibujado Lanús, y con un dominio de balón casi exclusivo de los vencedores.

Un error defensivo del colombiano Alexis Pérez lo dejó solo a Romero, de frente a Morales, y el goleador con una exquisita definición por arriba del arquero puso el 2 a 0 para que el ‘Halcón’ comience a saborear su primer título.

Tuvo algún esbozo de reacción el elenco de Zubeldía, pero no estuvo preciso, muy separado entre líneas y sin participación de juego de parte de los delanteros José Sand y Nicolás Orsini. Mientras que Defensa y Justicia tuvo en el juego colectivo a su mejor arma para quedarse con la victoria y gritar campeón.

El gol del uruguayo Washington Camacho, ya en tiempo de descuento, sirvió para decorar el resultado.

Hubo muchos puntos altos en los rendimientos de los futbolistas del ‘Halcón’, con destacadas actuaciones de Braian Romero, Enzo Fernández y Francisco Pizzini.

El club ganador se llevó 4.000.000 de dólares por quedarse con la final, lo que significa que acumuló 6.575.000 de dólares en premios a lo largo de la competencia, mientras que el ‘Granate’ esta tarde se llevó 2.000.000. (Télam)