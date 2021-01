Colegios de gestión privada reclaman deuda a Provincia

En las instalaciones del Colegio Don Bosco de Rawson, directores generales y representantes legales de colegios del Valle se reunieron para analizar los próximos pasos a seguir, a raíz del cese en las transferencias de fondos por parte del Gobierno Provincial.

Al respecto, el representante legal del Instituto María Auxiliadora de Rawson y asesor legal de los colegios salesianos de Gaiman, Carlos Ramallal, advirtió que «la situación es gravísima porque al día de la fecha el Estado Provincial no ha cumplido con los aportes estatales a los colegios transferidos, que son las escuelas públicas de educación y gestión privada» y agregó que «la última transferencia fue en septiembre de 2020».

Situación «crítica»

«Realmente, a la fecha, hay colegios como el William Morris de Dolavon que no han pagado los sueldos y a ellos nos sumaríamos en estos días si el Estado Provincial no cumple con los aportes que le corresponden a los colegios subvencionados», planteó Ramallal, quien analizó que «la situación es totalmente crítica porque se suma a la deuda que el Estado tiene con estos colegios, que son cuatro masas salariales, y a la cláusula gatillo de 2019/2020, que los colegios privados debieron asumirla como empleadores y que el Estado nunca las reintegró, siendo cuatro meses de atraso».

Sueldos en peligro

Por otra parte, el representante legal remarcó que «los docentes vienen cobrando porque los padres sostienen con su cuota la parte que tendría que estar destinada al mantenimiento de los edificios, servicios y etcétera, la cual ahora está exclusivamente destinada al salario de los docentes» y reconoció que «en algunos colegios el último sueldo que cobraron (los profesores) fue el de octubre».

«Al día de hoy», continuó, «si la Provincia no asume un cambio de posición o plantea una situación de transferencia de aportes, los sueldos que vienen están totalmente en peligro».

Peligra el inicio del Ciclo Lectivo

Desde el Ministerio de Educación «no nos atiende nadie», expuso Ramallal, sumando a ello que «hay colegios que han hecho entrevistas en los medios pero al día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta».

En cuanto al inicio de clases, el asesor legal reconoció que el Ciclo Lectivo 2021 podría no iniciar en tales establecimientos «porque si no hacemos frente a nuestros salarios como empleadores privados con parte de la subvención del Estado, realmente estaremos imposibilitados de comenzar; esperamos que se solucione antes, aunque está en peligro hacer frente a los salarios del mes de enero».