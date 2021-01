ATE quiere fechas y precisiones sobre la cancelación de la deuda salarial

El Secretario General de ATE, Guillermo Quiroga, consideró que como resultado de la presión que recibió el Ministro de Economía cobran los jubilados de todos los rangos, “esta movilización de trabajadores nos trajo la satisfacción que hoy cobrarán los jubilados porque los fondos están y le pedimos al ministro que los deposite”.

De la reunión en la que participó el vicegobernador a cargo de la gobernación Ricardo Sastre, Quiroga sostuvo que el próximo miércoles se reunirán con el Ministro de Economía para que les dé precisiones sobre los ingresos y cómo mejorarán los sueldos de aquellos que cobran 20 mil pesos, “queremos que le den solución a los que menos cobren”.

Insistió que el miércoles sabrán cómo el gobierno pagará el sueldo atrasado, y agregó que la mejoría que la provincia pueda tener por la renegociación de la deuda caiga en los empleados estatales, y espera que una vez que mejore la economía no se produzcan hechos de corrupción.

Explicó que la reunión del miércoles no será para “paritarias” y sostuvo que si no cumplen con la palabra seguirán con acciones de fuerza, “en Comodoro Rivadavia hay un gran conflicto salarial, los fondos están, pero se distribuyen mal porque van a los médicos que no cumplen el horario en el hospital y se llevan cifras siderales”.

Quiroga sostuvo que siempre ATE está en la calle, “recibe mucha demanda y como los diversos gobiernos no cumplen con la ley, la situación es tremenda y no pensábamos que llegaríamos a tanto”.

El sindicalista indicó que ellos no mienten “nosotros transmitimos lo que el gobierno dice, si después los compañeros creen o no, no lo analizamos, sólo pensamos cual será el camino gremial para concretar las medidas de fuerza y hoy todos los trabajadores están acompañando lo que estamos haciendo”.

Duro reclamo de jubilados

Por su parte, la vicepresidente del Centro de Jubilados de ATE, Alba Massanett dijo que le planteó a Sastre y a Antonena lo que la gente les dice, “están muy enojados, los privados dependen de nuestro sueldo y nos plantean que los gremios deben unirse para sacar al gobierno, que se vayan todos pero el pueblo del Chubut está muy pasivo, todos se quejan pero no participan”.

Reconoció que si el país no está unido menos lo estarán los gremios, “hay un sector del poder, los que manejan los bienes que no permiten que construyamos y a pesar de ser 7 de enero conseguimos que nos paguen, pero es vergonzoso lo que pasa en Chubut no sólo con los jubilados sino con el sector activo”.

“Nunca en mi vida pase por esta situación, en ninguna provincia está pasando lo que sucede aquí, que nos deban dos meses de salarios y el aguinaldo, esto nunca ocurrió en la historia de Chubut”, indicó.

Dijo que le pidió al Ministro de Economía, que pague el sueldo a los jubilados “pero el Banco de Chubut arrea con todo lo que entra, descuenta todo lo que entra en las Cajas”.

Recordó que en la noche buena les tiraron 15 mil pesos, “me duele lo del aguinaldo, la gente nos agradeció las cajas navideñas porque mucho no tenían que poner en la mesa”.

Sostuvo que hay que defender la Caja porque “todos los gobiernos que han pasado se han llevado un poco de dinero del ISSyS y debemos defenderla”.