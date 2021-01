Alto Río Senguer: Peligra el inicio del Ciclo Lectivo

El profesor de Historia de Alto Río Senguer, Ricardo Manso, se refirió al inicio de clases y sostuvo, en diálogo con AzM Radio, que «venimos defasados en la provincia en relación a lo que pasa a nivel nacional, el contexto sigue siendo crítico y no es ninguna novedad, a los empleados estatales se nos adeuda tres meses de salario y un aguinaldo y medio» y advirtió que «las condiciones en las que seguimos siguen siendo tremendas, y en ese contexto el retorno a clases es igual, no se ve claro; aún no tenemos mayores novedades».

Pocas vacunas

Asimismo, Manso expuso que «hablando con el secretario de la Regional Sur de ATECh, sabemos que de las 3.000 vacunas que llegaron a Chubut apenas fueron entregadas 1.900; sabemos que las tres mil siguen siendo insuficientes en primera instancia, pero se supone que las pocas que hay tienen que estar aplicándose para poder sostener, si es como se plantea, un retorno a clases» y remarcó que «estando a 18 de enero lo vemos difícil».

Pandemia y desigualdades

En el caso de Alto Río Senguer, «donde tenemos un calendario diferenciado en la escuela, nos tenemos que estar presentando en diez días, el 28 de enero, pero la verdad es que no hemos visto mayores avances», analizó el docente, quien reconoció que «el 2020 fue un año sumamente difícil para todo el mundo, en la escuela impactó muchísimo, sacó a relucir algunas desigualdades sociales y también entre pueblos; recordemos que en zonas alejadas como las nuestras la conectividad no es la mejor, y la virtualidad es una herramienta importante pero no reemplaza».

Estudiantes piden volver a las aulas

Por otra parte, Manso planteó que «si buscamos la presencialidad, sabemos que se necesitan tomar recaudos: obviamente, ya está marcado el tema de la vacunación a los agentes pero también están las condiciones de saneamiento y las mínimas de higiene y salubridad; hoy hasta peligran las partidas de comedores».

En el mismo sentido, recalcó que «la presencialidad no se reemplaza, incluso hasta por pedido de los mismos chicos, hoy son ellos quienes piden el retorno a las aulas porque sabemos que la escuela no es solamente el dictado de clases, sino también el espacio de socialización».

«Ojalá podamos volver»

En cuanto a los contenidos, «los números de participación y asistencia a clase en esta ‘virtualidad’ han sido bajísimos, incluso con un esfuerzo enorme de profesores y profesoras ya que hubo que aprender muchas cosas nuevas, pero por muchos motivos el grado de participación y de entrega de trabajos ha sido muy bajo», señaló Manso, concluyendo que «es algo que nos alarma, estamos en Educación pero nos preocupa toda la sociedad, por eso es importante poder generar los resortes y mecanismos para poder llegar; esperemos que todo esto pase y que podamos volver a las aulas en las mejores condiciones, para pensar en una sociedad mejor y más formada».