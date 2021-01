Ale evoluciona favorablemente tras recibir asistencia respiratoria

El jefe de la Unidad Regional Esquel, comisario mayor Ariel Jara, se refirió a la internación del comisario retirado y ex diputado provincial condenado por abuso, Juan Luis Ale, tras haber contraído Covid-19.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «por disposición de la Justicia, teniendo en cuenta un manifiesto del defensor solicitando realizar algunos estudios médicos en la ciudad, se dispuso el alojamiento en esa dependencia» y agregó que «en horas de la mañana del martes (Ale) requirió asistencia médica dado que se sentía mal, y de acuerdo a los síntomas que expresaba, fiebre y dolor abdominal, fue trasladado al Hospital, donde se le realizó el hisopado, el cual resultó positivo para Covid-19».

Mejoría

Asimismo, el jefe policial expresó que «como tenía cierta dificultad para respirar, recibió una asistencia mínima de oxígeno y quedó internado en la denominada ‘Sala Roja’, donde permanecen los pacientes Covid positivo, pero en sala común, donde sigue hasta el día de la fecha sin ningún tipo de asistencia respiratoria» y precisó que «la última información es que las autoridades médicas dispusieron que siguiera internado».

Contactos estrechos

Consultado sobre los contactos estrechos de Ale, Jara mencionó que «son los 4 efectivos, uno de cada turno, que son los que han cumplido servicio interno de celador en la última guardia», sumando a ello que «se informó la nómina de estos empleados y de la visita que venía recibiendo el detenido por parte de su familia, sus hijos, su pareja, su abogado defensor y sus hermanos; a partir de allí, el Área Programática se contacta con esta gente y de acuerdo a la entrevista que mantiene con ellos, según la evaluación realizada se dispone el aislamiento».

Separado de los otros presos

Todavía no se sabe cómo se contagió Ale: «Es difícil determinar en qué circunstancia fue», apuntó el titular de la UR Esquel. «En el sector de calabozos, específicamente, en este momento tenemos dos detenidos que no tienen contacto con él, que está en un sector apartado de acuerdo a una disposición de la Justicia que establece que se encuentre separado de la población carcelaria», señaló.

Nuevo sitio de detención

Una vez que se recupere, «debería continuar detenido con custodia policial», añadió Jara, concluyendo que «todavía no hemos recibido, por parte de la Oficina Judicial de Puerto Madryn, una notificación sobre el lugar donde debería ser alojado, teniendo en cuenta la circunstancia particular que tiene ahora de encontrarse positivo de Covid-19; a partir de ahí se evaluará algún lugar donde alojarlo, no creo que la Comisaría Primera sea el lugar más conveniente».