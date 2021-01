2021: El turismo tiene una de sus peores temporadas

Según un relevamiento realizado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) entre los establecimientos que la integran, la ocupación turística en diciembre a nivel nacional fue levemente superior al 20%. En enero, se acerca a un 32%, y las expectativas para febrero no son favorables, volviendo a los niveles de diciembre e incluso, con una tendencia a la baja.

“Más allá de los destinos con mayor afluencia este verano como la Costa Atlántica y Bariloche, se ven promedios de ocupación bajos y grandes disparidades dentro de esos mismos destinos, priorizándose los hoteles apart y los de mayor gama, como pasa en Cariló”, analizó el presidente de la AHT, Roberto Amengual, agregando: “Vemos que estos destinos muestran un contraste enorme con otros tradicionalmente muy visitados, como la Ciudad de Buenos Aires, Iguazú, Mendoza, y otros lugares de la Patagonia como Ushuaia que tienen muy baja ocupación”.

“A modo de ejemplo, Mendoza y fundamentalmente la Ciudad de Buenos Aires donde el promedio de ocupación no supera el 15%, lo cual se debe fundamentalmente a la casi nula presencia de turismo internacional debido al cierre de fronteras y a la eliminación de vuelos, a la incertidumbre que reina en el turismo argentino, y a la falta de demanda generalizada”, manifiesta Amengual.



En la Patagonia cayó casi el 50%

El verdadero reflejo de la estrepitosa caída en la temporada 2021 se ve en contraste con los números del verano pasado: En diciembre y enero 2020, la Provincia de Buenos Aires fue la región que registró el mayor porcentaje de ocupación: 76,0% promedio, con un pico de 88.4% en enero. En 2021, los porcentajes caen al 44 y 49% respectivamente.

Patagonia cae del 74,2% al 28% para el promedio de diciembre y enero, Litoral del 65,2% al 22%, Centro del 64,3% al 24.5%, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 64,1% al 14.5%. Aún en las regiones con los niveles más bajos de ocupación durante estos meses en 2020, como el NOA, se alcanzaron números de un 60,9% para el promedio de los dos meses en la temporada anterior, frente al 25% de esta temporada. “Los números hablan por sí solos”, afirma Amengual.

El resto del país, igual

Dentro del 20% promedio de ocupación de plazas hoteleras a nivel nacional que muestra diciembre 2020, el podio se lo lleva la Provincia de Buenos Aires con un 39% (distribuido entre el 43% de Pinamar y Cariló, el 41% de la zona Norte de Gran Buenos, y un 34% en Mar de las Pampas), seguido por el 18% del NOA (24% en Jujuy, 17% Salta, 17% Tucumán), 17% corresponde al Litoral, un mínimo 16% para la Ciudad de Buenos Aires, desalentadores 16% para el Centro del país, y 15% para la Patagonia (aquí también con disparidades entre el 20% de Bariloche y Villa La Angostura y el 10% de Calafate). Un destino de alta ocupación como Cataratas del Iguazú apenas alcanzó un 18%.

En enero 2021 el panorama repunta, pero dista mucho de los niveles de ocupación previos al año pandémico: el promedio de ocupación general es de un 32%. El número habla por sí solo: aún con el impulso que el programa Previaje le daría a la actividad turística, el cierre estimado de enero no supera el 49% de ocupación en la Provincia de Buenos Aires (con un 56% en Mar de las Pampas, 52% de Pinamar y Cariló, y 43% del noroeste del Gran Buenos Aires).

“En la Costa Atlántica se ve una disparidad grande entre los hoteles de mayor y menor categoría aún dentro de una misma plaza. En el mismo municipio de Pinamar, se ve una gran diferencia entre Pinamar, Valeria del Mar y Ostende, y Cariló, siendo Cariló el que tiene mejor número de ocupación (aun cuando el promedio no supera el 60-70%), y números bastante más bajos en el resto. De la costa los mejores números los tienen Costa Esmeralda (sin hoteles) y Cariló. Luego Mar de las Pampas y otras playas del Municipio”, detalla Amengual.

La gran demanda en casas y departamentos de alquiler, sobre todo en la zona Norte de Gran Buenos Aires, Bariloche y la Costa atlántica, ha incidido en la baja de los huéspedes en hoteles.

“El punto aquí es que si los números nos dan una ocupación hotelera de un 60%, lo que sucede es que hay un pico en el fin de semana, con ocupación de hasta el 90%, pero una caída muy pronunciada el resto de la semana, no superando el 5 o el 10%. Esta tendencia es insostenible para la industria hotelera”, afirma Roberto Amengual, Presidente de AHT.

En Patagonia, otro de los destinos veraniegos tradicionalmente muy visitados, la ocupación no llegó ni al 50%: 41% con un pico de 59% en Bariloche y Villa La Angostura, y luego bajando al 41% en EL Calafate y Río Gallegos y al 35% en Tierra del Fuego. La región Centro (incluye Córdoba y Mendoza, por ejemplo) apenas llega al 33% de ocupación promedio, el NOA al 32, Litoral el 27% y cierra la Ciudad de Buenos Aires con un preocupante 13%.

Las previsiones para febrero 2021 no alimentan las esperanzas del sector de alcanzar niveles sostenibles de ocupación en los establecimientos. Los encuestados manifiestan que esperan cerrar el mes con un promedio general de 22% de ocupación en las 6 regiones, desagregados de la siguiente manera: Patagonia (traccionado fundamentalmente por Bariloche) 29%, Provincia de Buenos Aires (Pinamar, Cariló y Mar de las Pampas entre 30 y 35%), 29%, y luego Centro, Litoral y NOA cercanas al 20% (23%, 22% y 21% respectivamente). La Ciudad de Buenos Aires no sólo no se recupera sino que pierde ocupación: en febrero se espera un dramático 10%.