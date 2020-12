Últimos días del concurso fotográfico del Folías

Desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn recordaron que quedan pocos días para que cierre la inscripción al concurso fotográfico y recreativo denominado “40 años del hundimiento del Folías” con el objetivo de destacar los paisajes subacuáticos y terrestres que forman parte de la historia de este emblemático sitio.

Este concurso está destinado tanto a profesionales de la fotografía como a aficionados y amantes de la fotografía, la naturaleza y el mar. Además, se trata de una convocatoria totalmente gratuita y abierta a toda la comunidad, teniendo como único requisito ser mayor de 18 años.

Inscripción y selección de fotografías

Para la selección, cada participante deberá enviar únicamente vía correo electrónico una fotografía por categoría a [email protected] hasta este jueves 17 de diciembre.

Habrá un jurado encargado de seleccionar las tres fotografías finalistas de cada categoría, las cuales serán publicadas en las redes sociales del Municipio para la votación final por parte del público. La fotografía con más “Me gusta” será la ganadora.

Las 12 fotografías preseleccionadas por el jurado contarán con un premio y la ganadora principal de cada categoría seleccionada por el público, acreedora del premio mayor que será 5.000 pesos en efectivo.

El 18 de diciembre, el jurado hará la selección de las 3 fotografías finalistas de cada categoría, que se expondrán en las redes sociales del Municipio el día 20. Los autores de las fotografías seleccionadas serán avisados vía mail y teléfono.

Bases y condiciones

La temática del presente concurso “40 años del hundimiento del Folías” es el barco hundido y su vínculo con el hombre. El objetivo es mostrar mediante la imagen, ese instante del encuentro del hombre con la naturaleza, el barco y el mar. Puede haber o no presencia humana.

El concurso fotográfico es abierto a fotógrafos profesionales y aficionados. Todos deberán ser mayores de 18 años. Las fotografías seleccionadas por el jurado serán presentadas en el Facebook del Municipio.

Para poder participar del concurso, se deberán enviar las fotografías únicamente vía correo electrónico. No se cobrará derecho de inscripción. La convocatoria es totalmente gratuita.

Todas las fotografías presentadas deberán responder al tema central del presente concurso, siendo enmarcadas dentro de las categorías Superficie/Costa; Drone/Embarcación; Subacuática; Libre artística.

Los participantes preseleccionados y el ganador serán comunicados vía correo electrónico y mediante llamado telefónico, en el que se les informará la decisión del jurado.

A las fotografías seleccionadas como segundo y tercer puesto de cada categoría por parte del público se le entregarán servicios turísticos.

Las fotografías ganadoras seleccionadas por el jurado quedarán en poder de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn y para su utilización correspondiente como herramienta de promoción digital del destino, mencionándose oportunamente el nombre del autor, sin que esto suponga retribución y/o compensación económica alguna. No obstante, los autores conservan sus Derechos de Propiedad Intelectual de acuerdo con la Ley 11.723 y se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de dicha ley y del derecho a la propia imagen, siendo responsables porque la difusión, reproducción o edición de la obra en el marco del presente concurso no lesione derecho alguno de terceros.

El jurado se reserva el derecho de explicar los motivos que generaron las decisiones tomadas, las cuales son de carácter confidencial.

El simple hecho de participar en este concurso implica el conocimiento y aceptación de estas bases y de las modificaciones que pudiera realizar la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn respecto de las mismas.