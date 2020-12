Sastre se reunió con el grupo inversor de Lamborghini, que podría instalarse en Madryn

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se reunió mediante la plataforma de zoom, con Jorge Antonio Fernández García, accionista principal, diseñador y presidente de Automóviles Lamborghini Latinoamérica S.A. Durante el encuentro dialogaron sobre el proyecto de inversión con el que cuenta la empresa y las potencialidades de la ciudad para instalarse. La idea es desarrollar y establecer la fabricación o ensamble de diversos productos o subproductos o licencias bajo el nombre y la marca en algunos municipios a través de emprendimientos constitutivos de cooperativas y micro industrias.

Potencial

Al respecto, el Jefe Comunal sostuvo que “durante el encuentro, pudimos conocer en profundidad las distintas áreas con las que cuenta la marca, cuáles son sus principales potencialidades y cuál es su objetivo de desarrollo en Argentina. En ese marco, detallaron que busca instalarse en diversas zonas del país, incluyendo las turísticas donde se hará especial hincapié en el desarrollo tecnológico, educativo, social, económico y productivo”.

Producción nacional

“En ese sentido, lo que buscan también es aprovechar la producción nacional de diversos productos artesanales y no artesanales como vinos, ropa, software, agroindustria, etc. Porque de allí promoverán ventas nacionales y de exportación bajo la marca Lamborghini. Sin dudas, se trata de un ambicioso proyecto que no sólo desembarcaría en Puerto Madryn sino que en distintos puntos del país, como por ejemplo con la instalación de un Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico exclusivo de la compañía”, aclaró.

Firma de convenios

Por último, Sastre explicó que “en lo que compete principalmente a nuestra ciudad se plantea la firma de convenios con Universidades y Tecnológicos Internacionales, Nacionales y Estatales tanto provinciales como municipales. Los mismos, serán impulsados para desarrollar y establecer la fabricación o ensamble de diversos productos o subproductos o licencias bajo el nombre y la marca Lamborghini a través de emprendimientos constitutivos de cooperativas y micro industrias”.