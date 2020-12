Rawson: Investigan evasión fiscal y presunto lavado de activos en el sector pesquero

El fiscal federal Fernando Gelvez se refirió a la causa que investiga los presuntos delitos de “evasión tributaria” y “lavado de activos” vinculada a la actividad pesquera en el puerto de Rawson.

En diálogo con la periodista Silvina Cabrera de Grupo Azulmedia, el funcionario judicial aclaró que “estamos en un Estado de derecho donde existe la presunción de inocencia y esto es un presunto hecho delictual; y si bien se ha filtrado información, no la puedo dar porque quiero corroborar, en caso de que me toque investigar, que haya asidero en esa denuncia y en el contenido de la carta que me enviaron en forma anónima, o bien en la presentación que hizo el ministro (de Seguridad, Federico Massoni)”. Según información a la que tuvo acceso El Diario WEB, el expediente vincularía, al menos, a ocho personas, entre ellas funcionarios, empresarios y presuntos testaferros, en el marco de una estructura que permitiría monopolizar la actividad y controlar la estiba.

Al mismo tiempo, Gelvez remarcó que, a partir de la denuncia, “debemos verificar si efectivamente ello ocurre, a partir de circunstancias de tiempo, lugar, modo y las personas que se dice han participado de esos hechos delictuales”.

Sin fecha certera

“Este martes tendré la causa para investigar o bien la notificación del juez sobre la misma, y lo que yo pido es que se inicie una investigación”, explicó el fiscal federal, sumando a ello que la información actual no describe fechas y que los hechos “pueden ser de años anteriores o de la actualidad, eso se verá; a veces hay denuncias o fuentes de información que señalan un hecho con bastante precisión, pueden ser meses, días o años, y acá no tengo concretamente fechas exactas; es algo a investigar, y como estos delitos tienen penas muy elevadas no prescriben”.

El rol de AFIP, clave

Por otra parte, Gelvez puso en relieve que “acá es clave la tarea de la AFIP” y comentó que “me han preguntado si lo difundido o divulgado de personas, domicilios y demás no conspira contra la investigación, lo cierto es que sí porque esas personas, si se enteran, van a estar precavidas de un posible accionar de la Justicia y si se necesita algún medio como un allanamiento”.

Sin embargo, “confío en que la AFIP cuenta con toda la información y no creo que pueda afectarse (la causa) en forma concreta”.

Archivo digital

“Con las tareas de fiscalización e investigación que tiene la AFIP por la Ley 11.683, de corte más administrativo que penal, ya ha tenido que recabar un montón de datos, pero si ellos no han tenido el tiempo necesario para considerar que es un delito penal, no han elevado la denuncia. Pero si nosotros requerimos que nos hagan las determinaciones de los presuntos impuestos nacionales que han evadido, van a recabar de sus archivos digitales e informarlo”, expuso el funcionario de la Justicia Federal.

Investigarán inicialmente evasión

Sobre la investigación, cuyo inicio será determinado por el juez Gustavo Lleral, quien también resolverá si él mismo recabará información o bien delegará la tarea en el fiscal Gelvez, este último manifestó que “a diario tenemos muchas denuncias de la DGI por evasión tributaria, así que no hay ningún inconveniente; a lo sumo se podrá recurrir a algún organismo como la Procelac, una unidad de investigación dedicada a investigar el lavado de activos y la cual podría ayudar si es que así lo necesitamos”.

A su vez, sostuvo el fiscal que “una vez que tengamos información de la AFIP, que seguramente llevará su tiempo, podríamos estar ante lo que la ley llama ‘ilicito precedente respecto de un lavado de activos’, y ahí habrá que ahondar la investigación respecto del mismo; pero es importante, ya que si tenemos confirmado que hay evasión, también lo otro que se denuncia podría empezar a verificarse”.

Testimonios e indagatorias

“Es una causa compleja por las personas involucradas, las maniobras y la gravedad de los delitos”, recalcó Gelvez, concluyendo que podrían citar a declarar a varias personas: “El Código Procesal Penal nos da dos posibilidades de traer a declarar a una persona; una como imputado, que sería la indagatoria, y otra como testigo; y puede pasar, como ha ocurrido en otros casos, que una persona que viene como testigo luego pueda llegar a ser imputada en la causa, relevándola del juramento y tomándole declaración indagatoria, pero todo ello depende de cómo avance la investigación”.