Rawson: ATE entregó cajas navideñas a sus afiliados

En la sede central de ATE Chubut se realizó la tradicional entrega de la canasta navideña a los afiliados. En diálogo con la periodista de Grupo Azulmedia, Silvina Cabrera, la referente gremial Elisa Menéndez mencionó que los beneficiados fueron «afiliados de la ciudad de Rawson, ya que la entrega se hace en toda la provincia pero cada seccional se hizo cargo, por lo que algunos compañeros viajaron a Camarones y Paso de Indios, para que los referentes hagan allí las entregas; tratamos de que lleguen a la mayoría».

Un año «atípico»

Asimismo, Menéndez calificó el año como «atípico para los compañeros en todo, y en lo económico ‘menos veinte’ diríamos nosotros» y, consultada sobre el rol de los gremios durante el año de pandemia y ante la situación que atraviesa la provincia, planteó que «no se ha visto toda la actividad que hemos podido llevar, y la comunicación a veces es vía telefónica con los compañeros, lo cual no es lo mismo que tenerlos enfrente».

«Esperemos que el Gobierno pague»

Por otra parte, la referente de ATE explicó «el trabajo de los gremios está invisibilizado, no es que no se trabaje» y resaltó que «ha habido actividad; por ejemplo, hay compañeros que trabajan 12 a 24 horas por lo que es difícil llevar adelante una medida con ellos exigidos y explotados».

De cara al 2021, Menéndez opinó que «ojalá que el Gobierno pueda pagarle a todos los compañeros los retroactivos y salarios adeudados más el aguinaldo de diciembre, del cual no hay noticias».