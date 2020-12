Luque entregó viviendas sociales en los barrios Stella Maris y Fracción XIV

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, participó de la entrega de viviendas junto al secretario Coordinador de Gabinete, Gustavo Fita y el subsecretario de Hábitat, Miguel Araneda.

Durante la entrega, Luque manifestó que “estas son las acciones positivas de poder llegar a fin de año con el mandato que me corresponde y para el cual fui electo: Ver la emoción de quienes reciben este tipo de infraestructura».

En ese sentido, aseguró que «nuestra intención es utilizar al Estado para poder ver en persona el progreso de las familias y hoy realmente me siento realizado, porque es difícil ver a la gente de nuestra ciudad pasando momentos difíciles”.

Asimismo, ratificó que “hoy el Estado cumple y puede llevar adelante obras de bien, ya que utiliza los recursos para invertir en este sueño para las familias. Simplemente tengo una felicidad inmensa”.

Por último, expuso que “entramos al hogar y vemos inmediatamente dignidad y calidad, porque no escatimamos en nada, queremos que vivan de la mejor manera como cualquier comodorense, y ahora es el momento de poder crecer, de vivir en armonía, en paz y que los chicos crezcan en un ambiente sano y con posibilidades de tener una mejor vida”.

Por su parte, el beneficiario de la vivienda y vecino del barrio Fracción XIV, agradeció al intendente y a la gestión Municipal. “Mi esposa Laura solicitó el terreno en el año 2017, pero luego sufrimos dos desalojos de las viviendas que alquilábamos quedándonos con nuestros hijos en la calle, por eso nos vinimos en una casilla rodante al terreno”.

En este contexto, relató “fuimos armando con paneles algo, pero nos dieron esto que para nosotros es un sueño cumplido, es un palacio, estamos muy felices y agradecidos. Tener tu cada propia es impagable, es el techo que se merecen tus hijos que vivieron desalojos y de acá no nos echa nadie”.

Para finalizar, Daniela, beneficiaria del Stella Maris, también brindó su testimonio y comentó que “hace seis años en la gestión anterior empecé a tramitar la solicitud habitacional debido a que -con la inundación- perdimos el baño y vivíamos en una casa fría, de chapa, sin revestimiento, donde pasamos inviernos crudos».

Sin embargo, su vida cambió esta tarde: «Ahora estoy con mi marido y mi hijo. Es una pieza, baño y cocina con toda la comodidad para mi marido enfermo de EPOC que necesita estar en un lugar sin humedad ni frío. Realmente nos cambió la vida”, concluyó.