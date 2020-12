El aborto clandestino le cuesta al Estado hasta 21 veces más que el legal

El aborto clandestino le cuesta al sistema de salud pública hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito, según un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Con el objetivo de realizar una estimación clara respecto de lo que afronta el Estado en materia de costo fiscal y lo que dejaría de afrontar en caso de legalizarse la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el CEPA elaboró el informe “La economía del aborto: el costo fiscal oculto del aborto clandestino y la importancia de su legalización”.

De acuerdo a los datos relevados, si se compara el valor de una caja de misoprostol con los costos que le implica al sistema de salud público atender las consecuencias más graves de un aborto incompleto realizado en condiciones de riesgo, se concluyó que el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito.

En promedio, entre 2010 y 2017 se produjeron en el sistema público 45.604 egresos hospitalarios por abortos incompletos por año en el país, según datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud. De este total, el 67% requiere una intervención leve, el 31% presenta complicaciones de gravedad media y el 2% corresponde a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad.

Desde CEPA estimaron el costo de cada tipo de tratamiento médico asociado a cada nivel de gravedad y se valorizó cada uno, considerando los costos del sistema de salud público a diciembre del año 2020. En este marco, el costo total ponderado de tratamientos por abortos incompletos alcanza en total la suma de $2.586 millones al año, lo cual arroja un costo promedio por aborto clandestino de $56.700.

Esta estimación se realizó considerando el total de egresos hospitalarios por abortos incompletos anuales y la probabilidad de ocurrencia de cada tipo de complicación.

Al comparar el valor de una caja de misoprostol (el método más accesible, y uno de los más seguros), con los costos que le implica al sistema de salud público atender las consecuencias más graves de un aborto incompleto realizado bajo condiciones de riesgo, desde CEPA concluyeron que el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito.

En este sentido, para la estimación del acceso al aborto seguro, se supone un escenario donde el total de los abortos clandestinos (447.000) se realizaran a través de un método medicamentoso, con la consideración de que el 10% de esos abortos no serán exitosos y requerirán una intervención de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para completar el aborto.

Asimismo, desde CEPA señalaron que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 personas gestantes, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 personas gestantes (lo que significa el 95% de los abortos clandestinos estimados en Argentina en un año).Por otra parte, también concluyeron que si el Estado tuviera una política pública de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se hubiera ahorrado el 88% del costo fiscal por atender complicaciones derivadas de abortos clandestinos. De esta manera, por los 45.600 egresos hospitalarios, con una atención a tiempo con misoprostol y AMEU (en caso de requerirse), el costo se hubiera ubicado en torno a los $314 millones.

Desde CEPA, indicaron que en las estimaciones, se consideraron estrictamente los costos asociados a la atención en el sistema de salud y no se tuvieron en cuenta los costos de “bolsillo” (los costos de realizarse un aborto de manera privada), ni los asociados a las secuelas psicológicas, emocionales, económicas, laborales y de cuidado, que implican los daños asociados a los abortos inseguros. “Si fuésemos a considerar todas estas dimensiones, el costo estimado sería considerablemente superior al que aquí se abordó”, destacaron desde el centro de estudios. No obstante, el número de personas gestantes que mueren al año por abortos clandestinos se encuentra sub-registrado debido a la clandestinidad y criminalización. (Fuente: Télam)