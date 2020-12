Comodoro: Hoteleros y gastronómicos en alerta por intimaciones de cortes de luz

Luego de meses de cerrados sus establecimientos, los restaurantes, bares y hoteles están preocupados por el categórico accionar de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia ante las deudas que se generaron por la pandemia, por lo que, la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central, la Asociación de Hoteles de Turismo y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, solicitan una apertura de diálogo por parte de la SCPL para acordar planes de pago y quita de intereses que les permita regularizar su situación.

Desde las instituciones no desconocen la coyuntura que también atraviesa la prestadora, pero aseguran que existe total voluntad de pago y regularización de sus asociados, solo que necesitan sostener sus pymes en funcionamiento para poder lograrlo.

Juan Manuel Fernández, presidente de la AEHGPC, asegura que los comercios ya están recibiendo cortes del suministro de luz, en medio de las tratativas con la SCPL para concretar una reunión con sus autoridades donde pretenden exponer la situación crítica del sector. Sin embargo, desde la Cooperativa están siendo un tanto meticulosos en cuanto a los requisitos burocráticos que exigen para sentarse a dialogar con las instituciones convocantes.

Dado que, además, en la sesión del día de ayer del Concejo Deliberante se debatió el pedido de incremento tarifario de la SCPL –lo que sería otro golpe más para el sector comercial- y se estableció audiencia pública para el próximo 14/01, la Asociación no descarta presentarse en dicha audiencia para hacer escuchar la voz, pero insisten en que la situación actual de sus representados amerita un diálogo urgente ya que, “si nos cortan el suministro eléctrico, no podemos trabajar” afirmó el presidente de la Asociación Hotelero Gastronómica.

“Cada sector tendrá sus propias complejidades que plantear en lo que ha sido una de las mayores crisis económicas de la historia, pero en nuestro caso, los hoteles aún aguardan por una pronta reactivación turística con una ocupación casi nula, y los establecimientos gastronómicos siguen trabajando al 50% de su capacidad. Ambos afrontando la contingencia de regularizar préstamos adquiridos y sostener a todo su staff de trabajadores” declaró Fernández.

En mayo de este año, luego de negociaciones entre la SCPL, la AEHGPC y la Municipalidad, se logró una quita de interés y un plan de facilidades de pago que venció en el mes de septiembre, pero muchos establecimientos no llegaron a acogerse a este beneficio, por lo que ahora están solicitando una prórroga de los mismos hasta mayo del 2021, en concordancia con la última extensión de la Emergencia Sanitaria.

También expusieron la situación de locales gastronómicos que están encuadrados bajo la denominación de “Grandes Usuarios” como si se tratara de grandes empresas o establecimientos industriales, una categorización considerada “excesiva” y que debería reverse.