Caminoa, sobre López: «Desde la UCR no conocíamos este tipo de procederes»

La presidenta de la UCR en Chubut, Jacqueline Caminoa, se refirió al quiebre entre el radicalismo y el PRO en la Legislatura chubutense.

En diálogo con AzM Radio, la dirigente y ex diputada planteó que «más allá de que se puede hablar de un quiebre, el propio partido PRO ha pedido la renuncia, el ‘paso al costado’ y ha denunciado a Sebastián López, por eso los radicales entendimos que era necesario, también, dar la señal en ese sentido, y expresamente en el bloque de la Legislatura, que es donde se produjo esta situación que es un hecho aislado, el PRO ha actuado rápidamente con este tema y lo ha hecho denunciando a su propio correligionario».

Preocupados

Asimismo, Caminoa agregó que «la situación nos lleva a escindir el bloque y los dos que quedan en el mismo son radicales, por eso la denominación» y advirtió que «no sabemos si López se va a tomar una licencia o seguir en el cargo, es no lo conocemos» y dijo haber sentido, a raíz del polémico video, «una gran preocupación porque nosotros sabíamos que por ahí existían algunas diferencias del diputado con respecto a nuestra postura por el tema minero; pero también conocíamos la postura del PRO que era contraria a la minería en el último tiempo, y en ese sentido lo respetábamos, no había problema porque creíamos que él lo había manifestado previamente».

Acuerdos y rupturas

No obstante, la presidenta de la UCR aclaró que «lo que no conocíamos era este tipo de procederes que, la verdad, no se condicen con lo que un funcionario público tiene que mostrar a la sociedad, por eso actuamos al igual que el PRO, pidiendo la renuncia» y reconoció que algunos radicales se mostraron «preocupados porque consideran que hay que seguir haciendo acuerdos, entendiendo que el mundo va a hacia una cuestión de alianzas y que hoy, los partidos necesitan conformar frentes y eso es importante; pero la mayoría ha aceptado esta situación, sabiendo que es en la Legislatura donde se produjo el hecho y que no hay problemas en otras localidades».

«Hay presión de Nación»

En relación a los dichos de Patricia Bullrich sobre la situación y sobre la actividad minera, Caminoa manifestó: «Yo respeto la opinión del PRO en este sentido, ellos han tenido una postura diferente a la nuestra, pero creemos que hoy no es momento de avanzar sobre este debate que, además de no tener licencia social, tampoco hay garantía de que haya un Estado con la capacidad de controlar. Además, creemos que existe por parte de Nación una presión muy grande para enviar fondos a la provincia, y los chubutenses no podemos tolerar que sea el Gobierno Nacional el que marque nuestra agenda productiva».

Una economía que preocupa

Por otra parte, Caminoa analizó el escenario general de la provincia en el contexto de la pandemia y la apertura turística: «La apertura por ahí viene ‘en cuotas’, pero esperemos que los prestadores puedan acceder a una temporada medianamente decorosa para solventar las pérdidas que han tenido este año. La verdad, es preocupante porque son pequeños emprendimientos familiares en su mayoría y esto ha hecho estragos en la economía», concluyó.