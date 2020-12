Aborto: prevén maratónica sesión con un final abierto

La sesión, que podría extenderse durante toda la madrugada como sucedió en la Cámara de Diputados, tendrá un final abierto ya que los conteos preliminares arrojan un empate técnico donde podrían cobrar relevancia los senadores aún indecisos e incluso un desempate de Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque en el Gobierno confían en una resolución a favor de la aprobación, la medida había sido una promesa de campaña de Alberto Fernández, el conteo se encuentra en un empate técnico. Si bien algunos senadores pedían cambios en la iniciativa para dar la aprobación, el oficialismo negó esa posibilidad ya que las modificaciones devolverían el proyecto a Diputados y, en cambio, apuestan a convencer con la promesa de incorporar modificaciones durante la instancia de reglamentación.

Entre los indecisos figuran el salteño Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos) que como diputado en 2018 votó en contra y ahora, tras una reunión con el Presidente, reconoció que está reviendo su voto. El sector “celeste” sumaría otra baja, la de Carlos Menem quien se encuentra internado en delicado estado y no podrá estar presente en la sesión.

En tanto, el rionegrino Alberto Weretilneck, se ha manifestado a favor, pero pidió modificar algunos aspectos del proyecto lo que pondría en duda su voto. Además de algunos legisladores que aún no comunicaron su decisión son la neuquina Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) y entrerriana Stella Maris Olalla (UCR).

El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Este plazo no regirá cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.

En los casos de los menores de 16 que decidan abortar se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo.

A su vez, la iniciativa habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica. En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse.

A la par del proyecto para legalizar el aborto se incluyó la iniciativa Plan de los 1000 días para acompañar a las embarazadas y los niños recién nacidos durante las primeras semanas de vida.

El proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH) a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

Al mismo tiempo, extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.