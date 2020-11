Podrían habilitar las reuniones familiares para las Fiestas

Si bien todavía están prohibidos los encuentros familiares en todo Chubut, el ministro de Salud, Fabián Puratich, confirmó que para diciembre se podrían habilitar: “La idea es seguir cuidándonos en estos días, evitar juntarnos en las reuniones familiares donde más fácilmente se producen los contagios, tratemos de llegar de la mejor forma a las fiestas para tener ahí la reunión familiar”, afirmó.

Cuidarnos para reunirnos

Asimismo, destacó que la idea de las autoridades es seguir prohibiendo durante noviembre las reuniones familiares “para poder juntarnos en las fiestas. Ese sería el objetivo. La idea es evitar contagiarnos y para eso trabajaremos muy fuerte en la prevención en este mes que nos queda”.

Además, aclaró en FM Cadena Tiempo que lo principal es que los encuentros de fin de año se produzcan de la mejor manera, “con familiares más cercanos y buscando la forma para que no sean fuente de contagio, sin poner en riesgo a personas mayores o factores de riesgo”.

Desde el Ministerio de Salud Nacional, explicaron que si bien no está definido qué pasará con las Fiestas, señalaron que “se irá viendo más cerca de la fecha, según cómo esté la situación (de los contagios)”. Sin embargo, remarcaron, “si no nos cuidamos y la cosa se desmadra, va a ser necesario volver para atrás en cuanto a las aperturas, habilitaciones y la movilidad”.

En Buenos Aires

Donde sí adelantaron una serie de recomendaciones (que difundirán en los próximos días) que apuntan al coronavirus y a las Fiestas fue en el área de Salud de la provincia de Buenos Aires. “Les decimos, entre nosotros, ‘burbujas pan dulce’. Son burbujas de familias o amigos”. Es decir, grupos de personas cuyo contacto se haya mantenido más o menos “cerrado” en las últimas semanas.

Según detallaron, “son 10 recomendaciones básicas para las Fiestas. La primera es construir una burbuja con amigos o familiares, pero, básicamente, gente conocida de la que uno sepa qué contactos tuvieron en los últimos días. Segunda, no ir a eventos con gente desconocida ni fiestas masivas. Tercera, que sea al aire libre. Cuarta, que si no puede ser al aire libre, sea en un ambiente ventilado y sin aire acondicionado”.

Luego, “la sexta recomendación es el uso del barbijo obligatorio. La séptima, que haya distanciamiento social entre las personas. La octava, que no haya más de diez participantes. La novena, que nadie comparta cubiertos, vasos o mate.” La décima es tener bien frescas las tres recomendaciones históricas que se repiten cada año: “Uno, no abusar de las bebidas alcohólicas con el mensaje de ‘si tomás, no manejes’. En segundo lugar, cuidar una alimentación saludable. Y, la tercera, no usar pirotecnia para evitar accidentes y cuidar a las mascotas”.