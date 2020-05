MALTRATAO A UN CRONISTA DE CANAL 9 EN COMODORO RIVADAVIA

Este sábado, un cronista de Canal 9 de Comodoro Rivadavia fue víctima de la violencia institucional creciente en el gobierno de Mariano Arcioni. El hecho ocurrió en el acto de inauguración de las refacciones del Hospital Alvear de la ciudad petrolera, presidido por el Gobernador. Este no sería un caso aislado, sino por el contrario se observa un peligroso patrón de conducta.

En el acto de este sábado, tras la ceremonia formal, la prensa se acercó a Arcioni para consultarlo acerca de la realidad provincial y ante la requisitoria periodística del cronista de Canal 9, éste habría sido víctima del forcejeo intimidatorio de un integrante de la comitiva oficial, y luego incluso se sintió agredido verbalmente por el propio Gobernador.

La situación se tornó confusa, y cuando el cronista se alejó unos metros para hacer la crónica de lo ocurrido, Arcioni volvió sobre sus pasos, e intentó neutralizarlo accediendo a responder algunas preguntas, pero no tardó en volver a encolerizarse y tratando de disimular su malestar con frases irónicas, se alejó del lugar.

Violencia progresiva

Este no resulta un hecho aislado. En las últimas horas un acto violento fue protagonizado por el elegido de Arcioni para presidir el Banco del Chubut, Javier Alvaredo; quien amenazó con golpear un trabajador. Vale recordar que hace algunas semanas atrás el ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni fue denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por sus cuestionables prácticas, y ante la resolución judicial que puso freno al ministro, Arcioni solo atinó a descalificar a la jueza interviniente.

Otro ejemplo de la escasa tolerancia, son las recientes declaraciones en las que el titular del Ejecutivo acusa de antidemocrática a la titular de la Asociación de Magistrados, por haber sugerido su salida institucional por el incumplimiento del pago de salarios a los estatales que podría devenir en la paralización del servicio de Justicia entre otros aspectos.

Cuando las situaciones se analizan en forma aislada podrían describirse como algo fortuito, sin embargo en contexto, aparece un patrón de conducta que revela no solo la intolerancia del gobierno de Mariano Arcioni sino la creciente violencia de los actos.

Preocupa que este sea el modo de reaccionar del Gobernador cuando las cosas no suceden a su gusto y placer, o exponen la impericia del gobierno provincial para resolver la crisis social, económica e institucional que atraviesa Chubut.