Dante Bowen inauguró el local de Gualjaina Futuro



El referente de Chubut Futuro encabezó la apertura junto a Karen Guala Hernández, vecinos y militantes de la localidad.

Bowen destacó la necesidad de fortalecer el trabajo territorial en los pueblos del interior y sostuvo que “muchas veces sentimos que todo queda lejos y que las oportunidades están en otro lado. Tenemos que cambiar esa realidad”.

El nuevo espacio funcionará como lugar de encuentro, escucha y organización comunitaria.

“La política tiene que recuperar esa cercanía”, expresó Bowen.

La apertura forma parte de la recorrida que Chubut Futuro viene desarrollando en distintas localidades de la provincia.