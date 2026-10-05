DANTE BOWEN - GUALJAINA

Dante Bowen inauguró el local de Gualjaina Futuro


El referente de Chubut Futuro encabezó la apertura junto a Karen Guala Hernández, vecinos y militantes de la localidad.
Bowen destacó la necesidad de fortalecer el trabajo territorial en los pueblos del interior y sostuvo que “muchas veces sentimos que todo queda lejos y que las oportunidades están en otro lado. Tenemos que cambiar esa realidad”.
El nuevo espacio funcionará como lugar de encuentro, escucha y organización comunitaria.
“La política tiene que recuperar esa cercanía”, expresó Bowen.
La apertura forma parte de la recorrida que Chubut Futuro viene desarrollando en distintas localidades de la provincia.

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