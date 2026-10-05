Continúan las visitas a Aluar para vecinos de Puerto Madryn

Desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn invitaron a participar de una nueva jornada del Programa de Visitas de Aluar para vecinos de la ciudad, que tendrá lugar el sábado 10 de octubre a las 14 horas.

La actividad es libre y gratuita y requiere inscripción previa en la Secretaría de Turismo, ubicada en Avenida Roca 223, de 8:30 a 20 horas, o hasta completar las plazas disponibles.

El punto de encuentro para la salida y el regreso será la Fuente de la Ciudad, ubicada en Avenida Roca y 28 de Julio. La recorrida tendrá una duración aproximada de una hora y media. En el caso de los menores de 18 años, deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

Puertas Abiertas Aluar

En el marco de esta iniciativa, Aluar, junto con la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn, lleva adelante un programa de visitas guiadas destinado exclusivamente a vecinos, con el propósito de acercar a la comunidad a la planta, conocer sus procesos productivos y compartir información sobre las personas que forman parte de la empresa.

La propuesta se extenderá durante octubre y noviembre, manteniendo la misma modalidad de participación.

El programa apunta a fortalecer el vínculo entre la empresa y la comunidad, promoviendo el acceso a información sobre los procesos productivos, la gestión ambiental y los estándares de seguridad. Asimismo, busca visibilizar el aporte de Aluar al desarrollo local, la generación de empleo y la formación de talento.

A través de estas visitas, también se procura poner en valor el vínculo histórico entre la empresa y Puerto Madryn, especialmente en una comunidad en la que numerosas familias cuentan con distintas generaciones relacionadas con Aluar. De esta manera, la propuesta permite conocer desde adentro una actividad que forma parte de la identidad productiva de la ciudad y contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia de los vecinos.