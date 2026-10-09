Animalito e’ dios

La conservación del wētāpunga, reconocido como el insecto más pesado del mundo, ha significado un gran avance en Nueva Zelanda. Tras 15 años de arduo trabajo, las instituciones Butterfly Creek y el zoológico de Auckland han logrado liberar más de 11.000 ejemplares. Este esfuerzo ha asegurado que la especie pase de «nacionalmente en peligro» a «nacionalmente en recuperación».

El wētāpunga es un símbolo de lucha contra la extinción en Nueva Zelanda. Este insecto, con un peso comparable al de un ratón, enfrentó la amenaza de especies invasoras. Durante los años 90, fue declarado extinto en la Isla Norte. Sin embargo, se refugiaron en islas sin depredadores. Este cambio de hábitat natural refleja los desafíos de conservar especies endémicas.

Programa de cría y liberación del wētāpunga

El programa de cría en cautiverio ha sido esencial para el éxito del proyecto. A las crías, denominadas ninfas, se les proporcionó una dieta especializada. Esta dieta incluía follaje fresco y proteínas de escamas de pescado, componentes cruciales para su desarrollo. Una vez fortalecidas, las ninfas fueron liberadas en entornos protegidos. En total, se realizaron 45 traslados a lo largo de 15 años, lo que contribuyó a establecer poblaciones autosustentables en la naturaleza.

Impacto global de la recuperación del insecto

El éxito del programa de conservación del wētāpunga sirve como inspiración para otras especies en peligro. Según Chris Green, del Departamento de Conservación neozelandés, «es muy emocionante, porque no podemos decir eso de tantas otras de nuestras especies amenazadas». Este programa es un modelo para otras iniciativas de conservación animal. La recuperación del wētāpunga es un testimonio del impacto positivo que pueden tener los esfuerzos dedicados a preservar la biodiversidad.