Tecka fue sede del Primer Concurso de Arte Textil de Lana del Chubut

En el marco del programa provincial Tejiendo Futuro, la localidad de Tecka reunió a artesanas y grupos textiles de distintas localidades, quienes participaron del Primer Concurso de Arte Textil de Lana del Chubut.

El encuentro contó con la presencia de la secretaria general de Gobierno del Chubut, Macarena Acuipil; el intendente de Tecka, Jorge Seitune; la diputada provincial Karina Otero; la subsecretaria de Desarrollo Productivo de Esquel, Paula Botto; el coordinador de Cultura de Tecka, Aldo Curín; la coordinadora de Tejiendo Futuro, Romina Palma; y referentes de Artesanías.

Del evento participaron también representantes de Gualjaina, Facundo, Gastre, Colán Conhué, Tecka, Las Plumas y Cushamen, además de delegaciones especiales de Esquel y Lago Rosario.

La propuesta fue declarada de Interés Legislativo por la Honorable Legislatura del Chubut mediante Resolución Nº 198/26.

“La cultura también genera desarrollo”

Al respecto, la secretaria general de Gobierno del Chubut, Macarena Acuipil, destacó el valor de la iniciativa y sostuvo que “Tejiendo Futuro nos permite mirar nuestra cultura desde un lugar distinto, no solamente como algo que debemos preservar, sino también como una herramienta concreta para generar oportunidades, fortalecer el trabajo de nuestras artesanas y promover el desarrollo de nuestras comunidades. Cada tejido, cada técnica y cada saber que se transmite lleva consigo una parte de la identidad de Chubut”, afirmó.

Desde la organización remarcaron que el concurso busca consolidarse como un espacio provincial de encuentro, reconocimiento, profesionalización y promoción del arte textil, fortaleciendo el vínculo entre cultura, producción y desarrollo territorial.

El Primer Concurso de Arte Textil de Lana del Chubut representa así un nuevo paso para visibilizar el trabajo de las artesanas y poner en valor una tradición que se mantiene viva en las manos de distintas generaciones de chubutenses.