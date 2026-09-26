¿Desde dónde se verá mejor el eclipse solar en febrero del 27?

La cordillera chubutense se prepara para presenciar uno de los eventos astronómicos más importantes de las próximas décadas. El 6 de febrero de 2027, un eclipse solar anular atravesará distintos puntos de la provincia. En consecuencia, la región de Esquel organiza propuestas turísticas especiales para recibir a visitantes de todo el país.

Durante el fenómeno, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol para formar el esperado “anillo de fuego”. El evento comenzará cerca de las 10:30 de la mañana y se extenderá hasta pasadas las 13:30. Además, la fase de anularidad durará más de siete minutos en la zona andina. La franja de observación abarcará localidades como Esquel, Trevelin, Nahuelpan y el Área Natural Protegida Piedra Parada.

Cómo contemplar el “anillo de fuego”

Por un lado, la ciudad de Esquel ofrece ventajas naturales por su ubicación entre la estepa y el bosque andino. Su baja contaminación lumínica y sus amplios miradores garantizan una observación óptima sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. Asimismo, en Esquel y Trevelin se entregarán anteojos homologados para cuidar la vista de los espectadores.

Por otro lado, la región prepara más de seis campamentos astronómicos con guías especializados. Estos espacios estarán ubicados en Pueblo Carao y Alto Río Percy, entornos de cordillera con servicios al visitante; La Floral y Margherita, espacios de observación en plena naturaleza; y Campo de Peonías Taiyo, Casa Yagüe y Cerro Cónico, puntos estratégicos con propuestas gastronómicas y turísticas.

De esta manera, los viajeros podrán combinar la experiencia astronómica con visitas al Parque Nacional Los Alerces y recorridos por la Ruta 259.

Salidas especiales de La Trochita

Asimismo, el histórico tren a vapor La Trochita tendrá dos salidas especiales el 6 de febrero de 2027. La formación partirá desde Esquel hacia la Estación Nahuelpan, ubicada a solo 500 metros del centro del eclipse. En consecuencia, los pasajeros podrán disfrutar del paisaje patagónico a bordo del Viejo Expreso mientras el cielo se transforma.

Finalmente, el fenómeno se podrá seguir desde la Plaza del Cielo y la Reserva Natural Laguna La Zeta. También habrá puntos habilitados en el Área Natural Protegida Piedra Parada, a 125 kilómetros de Esquel. En conclusión, la provincia afianza su oferta turística bajo el lema: “Venís por el eclipse, te quedás por todo lo demás”.