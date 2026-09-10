El «Sirenazo» nacional se hizo escuchar en todo el país

Un importante reclamo de los bomberos voluntarios se concretó este jueves en todo el país a través de un “sirenazo” para exigir al Gobierno de Milei la transferencia de 60.000 millones de pesos al servicio.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios reclamó respuestas ante distintas cuestiones económicas y normativas que afectan su funcionamiento, entre ellas la regularización de la ampliación presupuestaria correspondiente a 2025, la agilización de los mecanismos para adquirir vehículos y equipamiento en el exterior, la incorporación de los Bomberos Voluntarios en los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones y la aplicación integral de la Ley 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, especialmente en lo referido al reintegro del IVA.

En Chubut adhirieron a la medida los Bomberos Voluntarios de las diversas localidades que brindan servicios cada día en un contexto complejo para la actividad.