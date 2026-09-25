El ISSyS presentó oficialmente la Credencial Digital SEROS

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) presentó públicamente este jueves la Credencial Digital SEROS, una nueva herramienta disponible dentro de la APP Afiliados ISSyS que permite a los afiliados contar con su identificación de la obra social directamente en el celular.

La presentación se realizó en las instalaciones de Casa Central, en Rawson, y contó con la participación del presidente del ISSyS, Miguel Arnaudo; los vocales del Ejecutivo, María Guadalupe Rodrigo, y de los sectores activo y pasivo, Guillermo Quiroga y Rosa Contrera, además de la directora de la Obra Social, Paula Griffhits, y el equipo técnico del organismo.

La implementación forma parte del proceso de modernización de los servicios del Instituto y busca incorporar de manera articulada herramientas digitales que simplifiquen las gestiones y faciliten el vínculo cotidiano de los afiliados con SEROS. La APP Afiliados ISSyS funciona como puerta de acceso a los servicios digitales de la obra social y, dentro de ella, se encuentra disponible la Credencial Digital SEROS.

En la oportunidad, el presidente del ISSyS, Miguel Arnaudo, destacó que “la Credencial Digital SEROS es un paso concreto en el proceso de modernización del Instituto. Este no es un cambio aislado, sino parte de un ecosistema digital que venimos construyendo hace años con desarrollo y recursos propios”.

Asimismo Arnaudo remarcó que “queremos que el afiliado tenga una herramienta simple, segura y disponible en su celular, que además nos permite mejorar la trazabilidad, fortalecer los controles y cuidar mejor a la obra social”.

La Credencial Digital SEROS

La Credencial Digital es la versión digital del carnet plástico de SEROS y se encuentra disponible dentro de la APP Afiliados ISSyS. Permite identificar al afiliado cuando concurre a una consulta, práctica médica u otra prestación de la obra social.

Al momento de utilizarla, el afiliado podrá presentar su credencial desde el celular y, mediante la opción disponible en pantalla, generar un TOKEN único y personal para validar su afiliación ante el prestador.

Durante esta etapa de implementación pública, la credencial física mantendrá su vigencia hasta que el afiliado active la versión digital. De esta manera, cada afiliado podrá decidir cuándo comenzar a utilizar su Credencial Digital SEROS.

Un ecosistema digital con mayor trazabilidad y seguridad

La Credencial Digital forma parte de un ecosistema que integra la APP Afiliados ISSyS, la Credencial Digital, el TOKEN, la Receta Electrónica y los sistemas de información y notificación al afiliado.

La integración de estas herramientas permite avanzar hacia una mayor trazabilidad de las prestaciones de salud, fortaleciendo el registro y seguimiento de las atenciones y generando información más precisa dentro del sistema.

A su vez, la identificación digital y la validación personal fortalecen los mecanismos de control de la obra social y reducen las posibilidades de utilización irregular de credenciales o prestaciones, contribuyendo a la prevención del fraude y al resguardo de los recursos de SEROS.

De esta manera, el proceso de digitalización combina una experiencia más simple para el afiliado con mayores niveles de seguridad, trazabilidad y capacidad de control para el Instituto.

Cómo instalarla y activarla

Para acceder a la Credencial Digital SEROS, los afiliados deben descargar la APP Afiliados ISSyS, disponible para dispositivos Android y iOS, registrarse e ingresar con sus datos.

Una vez en la aplicación, deberán acceder a la Credencial Digital SEROS y completar su activación. El proceso contempla un recorrido sencillo: descargar la APP, registrarse, activar la credencial y comenzar a utilizarla para identificarse cuando se requiera una prestación.

El Instituto acompañará esta etapa con tutoriales e información disponible en su portal institucional, redes sociales y material específico destinado a afiliados y prestadores. Los contenidos explicarán de manera clara los pasos para descargar la APP, registrarse, activar la credencial y utilizarla correctamente.

Consultas y asistencia

Los afiliados que necesiten ayuda para descargar la APP, registrarse, activar su Credencial Digital o resolver inconvenientes podrán acercarse a la Delegación o Agencia del ISSyS más cercana.

También podrán realizar consultas al correo electrónico [email protected], indicando DNI y nombre completo.

Para más información, ingresar a www.issys.gov.ar.