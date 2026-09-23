Descubren un nuevo cráter en La Luna

Científicos de la NASA descubrieron un nuevo cráter en la Luna que es más grande que el Coliseo Romano y que es el resultado de un potente impacto ocurrido hace dos años que había pasado inadvertido. El agujero, de unos 222 metros de ancho y de hasta 43 metros de profundidad, es el mayor cráter de impacto conocido del sistema solar excavado en tiempos recientes.

Los investigadores indicaron que se estima que un evento de tal magnitud ocurre sólo una vez cada 132 años, lo que lo convierte en una mina de información mientras la NASA se prepara para construir una base para astronautas en la Luna.

«Este evento constituye una observación estadísticamente rara, en la práctica, de una vez en la vida», escribieron los científicos en uno de los dos estudios sobre el tema que se publicaron el miércoles en la revista Science Advances.

El Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA detectó el cráter en la cara visible de la Luna en mayo de 2024, poco después de que se formara por el impacto de un fragmento entrante de un asteroide o cometa. El golpe en la Luna no fue detectado en tiempo real por parte de telescopios en la Tierra y en el espacio.

Las imágenes de gran angular del ORL no se identificaron entre el alud de datos hasta agosto de 2025. La nave espacial recopiló imágenes más detalladas el año pasado, seguidas de la confirmación del hallazgo a comienzos de este año.

El cráter, nombrado en honor del fallecido Thomas McGetchin, exdirector del Instituto Lunar y Planetario de Houston, es tres veces más grande que el anterior poseedor del récord, hallado por el ORL hace una década. Marcada por cráteres desde tiempos antiguos, la Luna alberga algunos de los mayores cráteres de impacto del sistema solar, incluido uno que se extiende por más de 2.400 kilómetros.

Este impacto más reciente removió la superficie lunar a lo largo de más de 100 kilómetros. Según Mark Robinson, científico en jefe de las cámaras del ORL, que trabaja en Intuitive Machines, el polvo y el suelo rocoso fueron expulsados con un ángulo mayor de lo esperado. Robinson fue el autor principal de uno de los estudios.

Un estudio separado identificó una «mancha fría» de 7 kilómetros de ancho (4 millas) alrededor del nuevo cráter, que corresponde a un aflojamiento de la capa superior del suelo lunar. El coautor David Paige, de la Universidad de California en Los Ángeles, lo compara con la jardinería.

«Ahora estamos pensando en los impactos como una forma de remover los sedimentos y poner arriba cosas que normalmente están debajo de la superficie», dijo Paige en un comunicado.

Los numerosos descubrimientos de cráteres del ORL desde su lanzamiento en 2009 muestran que la capa superior del suelo lunar está siendo volteada por material expulsado cada 80.000 años, más rápido de lo que se pensaba, de acuerdo con Robinson.

Contrario a la creencia popular de que las huellas lunares de los astronautas del Apolo durarán para siempre, «definitivamente habrán desaparecido hace mucho para entonces», comentó Robinson en un correo electrónico.

El siguiente paso es calcular el riesgo de que el material expulsado del cráter golpee la base lunar que la NASA planea, añadió. «Esa información ayudará a los ingenieros a reforzar las estructuras para que no haya que preocuparse por daños, o quizá preocuparse menos».