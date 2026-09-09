Comenzaron en Madryn los talleres para implementar el Plan de Turismo Responsable

La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Turismo, inició el trabajo para la elaboración del Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la ciudad. La iniciativa es impulsada por el Municipio junto al Ente Mixto de Promoción Turística, con el acompañamiento del Gobierno Provincial.

Primeros talleres

En este marco, se desarrollaron talleres interdisciplinarios a cargo del Estudio Singerman & Makón, que estará al frente del proceso. Los encuentros tuvieron lugar en el Club Náutico Atlántico Sud y contaron con la participación de más de un centenar de representantes de distintos ámbitos.

De las jornadas participaron prestadores turísticos, integrantes de los ámbitos académico y científico, referentes de la cultura, guías, productores artísticos, representantes de la pesca y del puerto, Prefectura Naval Argentina, espacios sociales y gastronómicos, entre otros sectores.

Objetivos

Desde la Secretaría municipal destacaron que esta primera etapa contempla la elaboración de un diagnóstico integral del destino, cuyos resultados preliminares estarán disponibles en los próximos días. El relevamiento permitirá abordar los distintos aspectos que atraviesan la actividad turística.

Este trabajo busca redefinir la promoción del destino frente a los cambios en los hábitos de viaje, la aparición de nuevos nichos turísticos y un contexto económico que obliga a optimizar recursos. Uno de los ejes centrales del plan será construir un modelo que permita reducir la dependencia de las temporadas tradicionales y ampliar la oferta para atraer visitantes de enero a diciembre.

El objetivo principal del proceso iniciado es formular el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible de Puerto Madryn, diseñar e implementar el Observatorio Económico del destino y activar la Plataforma de Inteligencia Turística BIN. Se plantea así un sistema integral de planificación y monitoreo orientado a posicionar a la ciudad como un destino inteligente, sostenible y diferencial de la Patagonia argentina.