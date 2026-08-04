Tenía pedido de captura fue detenido en Rawson



Personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Rawson detuvo este lunes por la tarde a un hombre de unos 40 años, oriundo de la capital provincial, que registraba un pedido de captura vigente en una causa por violencia de género.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Roberto Jones y Roca, donde los investigadores interceptaron al sujeto tras constatar que era requerido por la Oficina Judicial de Puerto Madryn desde el 7 de abril de 2026.

Tras su aprehensión, el hombre quedó detenido hasta la realización de la audiencia de control de detención.

En el operativo colaboró personal de la Comisaría de Rawson.