DETENIDO - PEDIDO DE CAPTURA - PUERTO MADRYN - RAWSON

Tenía pedido de captura fue detenido en Rawson


Personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Rawson detuvo este lunes por la tarde a un hombre de unos 40 años, oriundo de la capital provincial, que registraba un pedido de captura vigente en una causa por violencia de género.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Roberto Jones y Roca, donde los investigadores interceptaron al sujeto tras constatar que era requerido por la Oficina Judicial de Puerto Madryn desde el 7 de abril de 2026.

Tras su aprehensión, el hombre quedó detenido hasta la realización de la audiencia de control de detención.

En el operativo colaboró personal de la Comisaría de Rawson.

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