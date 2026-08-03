¿Quiénes son los gobernadores con mejor imagen digital?



La valoración pública de los gobernadores suele considerarse como un termómetro anticipado del clima político de cara a un nuevo período electoral. Sin embargo, si la imagen que se mide es en el terreno digital, hay que estar atentos, ya que una buena imagen en las redes y los medios, no necesariamente es el correlato de una buena gestión, sino que podría tratarse solo de una buena estrategia de comunicación.

He aquí el Ranking de la imagen digital de los gobernadores del último mes de julio, de acuerdo al informe elaborado por la Fundación CiGob, Autoritas Argentina y la especialista en opinión pública, Daniela Aruj.

El gobernador mejor posicionado es Rolando Figueroa, quien exhibe una imagen positiva del 41% y una negativa del 5%. Si bien el rionegrino Alberto Weretilneck tiene mayor imagen postiva (47%), la imagen negativa es del 13% y eso lo ubica cuarto en el ranking general.

Detrás del neuquino están, Juan Pablo Valdés de Corrientes con 39% positiva y 4% negativa; y Elías Suárez de Santiago del Estero con 38% en positivo y 3% en negativo.

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres se ubica en el séptimo puesto, con una imagen digital positiva de 39% y 13% la negativa.

El ranking evalúa el sentimiento (positivo, negativo y neutral) expresado en redes sociales (X, Facebook, Instagram, YouTube) y medios digitales.

Los gobernadores con números altos no neceseramiente gobiernan mejor. Pueden gobernar efectivamente, o pueden simplemente operar en territorios donde logran capturar más fácilmente la narrativa mediática local.