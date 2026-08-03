La recaudación de julio alcanzó los $ 22,97 billones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer los datos correspondientes a la recaudación tributaria de julio de 2026. Los ingresos fiscales totalizaron $ 22,97 billones, lo que representó un incremento nominal del 35,1% interanual y una ligera suba real del 1,2% corregida por inflación.

El repunte de julio marcó una recuperación respecto del terreno cedido en junio, sostenido fundamentalmente por el calendario de vencimientos y prórrogas en tributos sobre los ingresos.

Claves del desempeño tributario en el mes

Impuesto a las Ganancias (Efecto calendario): Registró un crecimiento en términos reales estimado en 23,4% interanual. Este comportamiento estuvo traccionado por la reprogramación a julio del pago del saldo de las declaraciones juradas de personas humanas del período fiscal 2025 (que el año anterior había operado en junio), sumado al ingreso de anticipos de personas jurídicas.

Consumo (IVA): El Impuesto al Valor Agregado dio señales de estabilización en el consumo masivo y comercial, frenando el ritmo de caída de los meses previos.

Comercio Exterior (El frente más castigado): Los ingresos vinculados al comercio internacional mostraron las mayores contracciones reales. Los Derechos de Importación cayeron un 26,8% real, impactados por una menor actividad de importación y un día hábil menos en el mes. En tanto, los Derechos de Exportación cayeron 22,8% real, condicionados por la reducción de alícuotas a los granos aprobada por decreto.

Balance del primer semestre acumulado

Pese al saldo positivo de julio, el acumulado de la recaudación tributaria nacional en lo que va de 2026 registra una contracción acumulada cercana al 4,6% real.

En dicho período acumulado, el sesgo contractivo estuvo liderado por las retenciones al agro (-36,6% real) y los aranceles de importación (-18,7% real), mientras que la recaudación de Bienes Personales (+8,5% real) y el Impuesto a los Combustibles (+20,4% real) mostraron los mejores rendimientos del año.

Fuente: Agencia NA