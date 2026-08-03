Por la crisis de Ceuta, Italia cerró sus fronteras con España

El Gobierno de Italia anunció este viernes la suspensión temporal del acuerdo Schengen con España, en respuesta a la crisis migratoria desatada en Ceuta, donde se produjo una llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos.

La decisión fue adoptada por el Ministerio del Interior italiano tras una reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras, presidida por el ministro Matteo Piantedosi, y supone el restablecimiento de controles en los desplazamientos provenientes de España.

Según informó el Gobierno italiano, la medida estará vigente durante un mes a partir del 1 de agosto y estará dirigida especialmente a controlar la circulación de ciudadanos extracomunitarios que ingresen desde España al espacio Schengen.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, justificó la decisión como una medida extraordinaria destinada a “salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles repercusiones” derivadas de la crisis migratoria registrada en Ceuta.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, también defendió la suspensión temporal y sostuvo que se trata de una decisión necesaria para proteger la seguridad de los ciudadanos y las fronteras europeas.

Qué significa la suspensión de Schengen

El espacio Schengen permite la libre circulación de personas entre los países que lo integran, eliminando los controles sistemáticos en las fronteras interiores. De esta manera, una persona que ingresa legalmente a uno de los países participantes puede desplazarse posteriormente hacia otros Estados miembros sin atravesar controles fronterizos habituales.

El acuerdo fue firmado en 1985 en la localidad luxemburguesa de Schengen y entró en vigor en 1995. Actualmente comprende 29 países europeos, entre ellos la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, además de países no pertenecientes al bloque como Suiza y Noruega.

Sin embargo, las normas europeas contemplan la posibilidad de restablecer temporalmente los controles en las fronteras internas cuando existen circunstancias excepcionales o una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.

En el caso italiano, los controles se aplicarán principalmente en las conexiones aéreas y marítimas con España, ya que ambos países no comparten una frontera terrestre.

Qué pasará con los turistas

La medida anunciada por Roma no implica que los ciudadanos españoles o italianos tengan prohibido viajar entre ambos países. Italia aseguró que los controles estarán orientados especialmente a los ciudadanos de terceros países y que se buscará limitar el impacto sobre los desplazamientos turísticos durante la temporada de verano.

De todos modos, los viajeros que lleguen a Italia desde España podrán encontrarse con controles de documentación que normalmente no se realizan dentro del espacio Schengen.

La suspensión tendrá carácter temporal y, de acuerdo con lo anunciado por las autoridades italianas, se extenderá inicialmente durante un mes.

La decisión de Roma se produce en medio de una nueva discusión dentro de la Unión Europea sobre el control de las fronteras exteriores, la gestión de los flujos migratorios y el funcionamiento del sistema de libre circulación que constituye uno de los principales pilares de la integración europea.

La crisis registrada en Ceuta, enclave español situado en el norte de África, generó preocupación en otros países europeos ante la posibilidad de que los movimientos migratorios registrados en territorio español pudieran extenderse hacia el resto del espacio Schengen.