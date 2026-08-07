Madryn suma sedes para los talleres culturales municipales

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de puerto Madryn anunció que pondrá en marcha, a partir de este lunes 3 de agosto, nuevos Talleres Culturales que se dictarán en distintos espacios de la ciudad. Las personas interesadas en participar deberán concurrir los días y horarios de cada propuesta, donde el docente a cargo realizará la inscripción.

Los talleres se desarrollarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

– Escritura creativa: martes, de 18.30 a 20.00 horas, en la Biblioteca Sarmiento (Roque Sáenz Peña 352); miércoles, de 15.30 a 17.00 horas, en la Oficina de Juntas Vecinales (Piedra Buena 440); viernes, de 10.00 a 11.30 horas, en el Centro Integral Norte (Pasaje Pérez Medel y Muzzio), y de 18.30 a 20.00 horas, en la Junta Vecinal del barrio Perón (Albarracín 3445).

– Guitarra: miércoles, de 14.00 a 17.00 horas, en el Centro Integral Norte (Pasaje Pérez Medel y Muzzio).

– Maquillaje y peluquería: jueves, de 14.30 a 16.30 horas, en la Junta Vecinal del barrio San Miguel (Mariano Moreno 3035); viernes, de 16.00 a 18.00 horas, en el Centro Integral Nueva Chubut (Parajes Chubutenses, entre Perú y Valle de los Mártires), y sábados, de 14.30 a 16.30 horas, en el Centro Cultural Quemú (Roberto Gómez y Tucumán).

– Ritmos varios: lunes, de 16.00 a 17.00 horas, en el Centro Integral Nueva Chubut (Parajes Chubutenses, entre Perú y Valle de los Mártires).

– Telar mapuche: martes, de 8.00 a 12.00 horas, en la Capilla Santa Cruz, dependiente de la Parroquia Cristo Resucitado (Chile y Florentino Ameghino).

– Manualidades: viernes, de 9.00 a 12.00 horas, en la Capilla Santa Cruz, dependiente de la Parroquia Cristo Resucitado (Chile y Florentino Ameghino).