Madryn recibirá al Encuentro Provincial de Productores Vitivinícolas de Chubut

Del 17 al 19 de septiembre, se realizará en Puerto Madryn el 2º Encuentro Provincial de Productores Vitivinícolas de Chubut. Bajo el lema “Vinos de Chubut para el mundo”, la propuesta estará destinada a fortalecer el desarrollo del sector, promover el intercambio de experiencias y generar nuevas oportunidades comerciales para las bodegas y productores de la provincia.

Durante tres jornadas, el encuentro reunirá a productores, bodegas y referentes de la actividad vitivinícola en un espacio pensado para impulsar el crecimiento de una de las economías regionales con mayor proyección en Chubut.

La programación incluirá la apertura en “Finca Caballo Blanco”, ronda de negocios, capacitaciones, presentación de casos de éxito, degustaciones y diversas actividades orientadas a potenciar la producción provincial y posicionarla en nuevos mercados.

Además, quienes participen podrán acceder a beneficios exclusivos, entre ellos descuentos en alojamientos durante los días del evento.

El encuentro es organizado por la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo; junto al Ministerio de Producción; Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo (CAMAD); Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT); Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península Valdés (AAVyT); Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines de Puerto Madryn (AHRCOBA) y Finca Caballo Blanco.

Las bodegas y productores interesados en participar ya pueden completar el formulario de inscripción disponible en: https://forms.gle/doL9DgsWFCBFNTqi9. La convocatoria permanece abierta y representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado, consolidando el crecimiento de la vitivinicultura chubutense y proyectando los vinos de la provincia hacia nuevos mercados.