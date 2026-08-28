La Cámara de Comercio de Madryn celebró sus 68 años

La Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD) celebró su 68º aniversario con un acto conmemorativo desarrollado en la Usina Culturaldel cual participó el gobernador Ignacio Torres.

El encuentro reunió a referentes de los ámbitos empresarial, comercial e institucional de la ciudad y puso de relieve el valor estratégico del trabajo conjunto para impulsar el crecimiento y fortalecer la actividad económica de la región. Participaron del mismo el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; el presidente de la CAMAD, Santiago Arnoldi; integrantes de la comisión directiva de la entidad; ministros del Gabinete Provincial; diputados provinciales; concejales; secretarios y subsecretarios; autoridades nacionales; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; directivos de casas de altos estudios, e integrantes de cámaras sectoriales y comercios de la ciudad.

Durante la jornada se proyectó un video institucional que repasó los principales hitos de la CAMAD desde sus comienzos en 1958 y la firma de la primera foja de su Libro de Actas en abril de 1963. Asimismo, se recordó que la institución fue pionera en la provincia en integrar entes mixtos con participación pública y privada, sentando un precedente de gestión compartida para el desarrollo regional.

El evento concluyó con un agradecimiento a los socios de la institución y un reconocimiento a las empresas locales que acompañaron la conmemoración, entre ellas Aluar e Infa.

Trabajo conjunto

El gobernador Torres destacó la importancia de la articulación entre los sectores público y privado para potenciar el desarrollo productivo, generar empleo y promover nuevas inversiones en la provincia. Al respecto, afirmó que “en los últimos años, Chubut pasó de estar entre los últimos lugares en los indicadores vinculados a la calidad de vida de los más chicos, sobre todo en educación, a ubicarse en el cuarto lugar a nivel nacional”, y sostuvo que este avance “tiene mucho que ver con haber atravesado la peor crisis educativa de la provincia y con las discusiones que estamos dando, y en ese debate también están las cámaras”.

Sobre este punto, el mandatario aseguró que “la CAMAD tiene un rol fundamental, porque cada vez que hubo incertidumbre o cuestionamientos respecto de las nuevas tecnologías, siempre hubo un llamado y una propuesta para sentarnos a trabajar juntos e impulsar una agenda común”.

Además, resaltó que Puerto Madryn “es la única ciudad de la provincia que cuenta con una escuela técnica apadrinada por una Cámara de Comercio que, además, se anima a discutir los temas importantes”.

“Muchas veces es frustrante no poder romper con la inercia de cuestiones nacionales, pero lo cierto es que hacemos muchos intentos que tienen un impacto positivo”, expresó el Gobernador, y agregó: “No quiero que el único empleo que crezca en nuestra provincia y en la Nación sea el de despachante de Aduana por la apertura de las importaciones. Todos estamos de acuerdo en que hay que bajar los costos, pero la discusión sobre la competitividad hay que darla desde la Nación, la Provincia y los municipios”.

“Más allá de quejarnos y hacer catarsis, tenemos mucho por hacer, incluso desde los gremios, entendiendo que tenemos que agregar valor a nuestros recursos, porque cuando hay más circulante, hay más consumo y más turismo”, señaló Torres.

Asimismo, sostuvo que “es fundamental tener las rutas como corresponde, tanto para el turismo como para la producción”, y destacó que “obras como la que estamos realizando en la Administración Portuaria local, con una inversión de más de $8 mil millones, son indispensables para poder exportar más y generar más empleo”.

“Nosotros no tenemos que hacer las cosas pensando en qué tiene más rédito electoral, sino tomar decisiones pensando en qué va a tener un impacto más positivo para las futuras generaciones”, planteó el titular del Ejecutivo, quien valoró además “la postura de la CAMAD de sentarse a discutir todos los temas, incluso los más incómodos”.

“Puerto Madryn se gestó y creció exponencialmente a partir de la industria electrointensiva y es un ejemplo a nivel continental. Tenemos una de las exportadoras de aluminio más importantes de América Latina, como es Aluar, que forma parte de la identidad de la ciudad”, señaló Torres.

En ese marco, se refirió a la próxima concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú y sostuvo que “Puerto Madryn tiene mucho para discutir” en ese proceso. “Tenemos que debatir qué queremos que contenga el pliego para la nueva concesión, porque la ciudad sentó las bases para ser cabecera de la industria del futuro”, afirmó.

“Hablar de Inteligencia Artificial ya no es algo lejano y, como provincia, podemos ser cabecera de innovaciones e inversiones por miles de millones de dólares”, resaltó Torres, y aseguró que “con sustento técnico, podemos poner en valor a toda la región en un mundo cada vez más competitivo”.

Crecimiento y desarrollo local

Por su parte, el intendente Gustavo Sastre puso en valor el rol de la Cámara “por haber participado y acompañado los distintos momentos que atravesó nuestra ciudad” y reconoció “el compromiso que siempre ha tenido con el sector”.

“Hemos generado una articulación inquebrantable entre el sector público y el privado; aprendimos a caminar a la par y a buscar alternativas de crecimiento y mejoramiento para una ciudad que, con el tiempo, demostró ser la segunda de mayor crecimiento demográfico de la Argentina”, resaltó el jefe comunal.

En ese sentido, sostuvo que “eso también implica que todos los que ocupamos cargos públicos o privados tengamos que estar a la altura de las circunstancias para seguir acompañando este crecimiento”.

Articulación público-privada para generar empleo

El presidente de la CAMAD, Santiago Arnoldi, destacó “la historia de trabajo y visión” de la entidad y recordó que, al momento de su fundación, “un grupo de hombres y mujeres representativos del comercio, la industria y la producción local dio el primer paso con la convicción de que el desarrollo de Puerto Madryn requería una estrategia común para defender y promover las actividades económicas locales”.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de la gestión provincial “por todo el trabajo diario y la confianza, que siempre nos ayuda y nos permite plasmar nuestras ideas”, y aseguró que “el crecimiento de una ciudad jamás se logra desde un solo sector: la articulación público-privada es el puente indispensable para transformar las ideas en políticas y las intenciones en realidades”.

“Gracias a ese trabajo codo a codo, a los diferentes directorios en los que participamos y a las mesas de trabajo y conducciones mixtas, hemos logrado dinamizar la economía local, superar obstáculos y pensar juntos el Puerto Madryn y la provincia del futuro”, remarcó Arnoldi.

Además, puntualizó que “la esencia de CAMAD sigue inalterable: preservar y defender a quien produce, generar puentes y trabajar sin descanso por el bienestar colectivo”.

“Cuando el sector público y el privado caminan en la misma dirección, los esfuerzos se potencian y los proyectos se convierten en verdadero desarrollo”, concluyó.