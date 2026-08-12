Hallaron un muerto en la zona de Playa Paraná

Un hombre de 25 años fue encontrado sin vida este martes por la tarde debajo del puente que comunica el sector de La Zanja de Guardia, entre la Ruta Provincial N° 1 y la calle Victoria de Eizaguirre, en el camino hacia Playa Paraná, en Puerto Madryn.

El hallazgo se produjo alrededor de las 17 horas, cuando un transeúnte advirtió la presencia del cuerpo y dio aviso al servicio de emergencias policiales 101.

A partir de la comunicación, se desplegó un operativo en el sector y personal de Policía Científica trabaja en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Por el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la identidad del hombre ni sobre las causas de su muerte. Noobstante barajarse varias hipótesis, no se descarta que haya sido accidental a raíz de una caída en la Zanja que tiene dos metros de altura, cuando la víctima se trasladaba en una bicicleta.

Las autoridades mantienen preservada la escena mientras avanzan las primeras actuaciones y pericias. Este miércoles se hará la autopsia correspondiente para determinar las causas de la muerte.