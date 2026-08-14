Este sábado repetirán el paseo por los naufragios de Madryn

Este sábado 15 de agosto a las 14:30 horas, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Turismo, con el acompañamiento de Aluar, invita a residentes y turistas a participar de una nueva edición del paseo por los naufragios de la ciudad. La actividad, con una duración aproximada de tres horas, es gratuita y abierta para todos aquellos que quieran conocer sobre la historia marítima y el buceo en la ciudad.

El paseo contará con la participación de Guillermo Gutiérrez, especialista en arqueología submarina e investigador del IDEAUS – Conicet Cenpat, y un guía provincial de turismo quien explicará sobre distintos aspectos de la ciudad y la relación con estos barcos. Además, se servirá una merienda para todos los participantes.

Las personas interesadas en sumarse con sus familias podrán realizar la inscripción a partir del martes 11 de agosto, de 8:30 a 20 horas, en la Secretaría de Turismo, ubicada en Avenida Roca 223. Cabe aclarar que el cupo es limitado según la capacidad del transporte disponible y se habilitará una lista de espera para quienes deseen anotarse una vez completado el espacio.

Se recuerda que los menores de edad deberán asistir acompañados por un adulto responsable. Los niños de hasta 3 años inclusive no ocuparán asiento, pero deben ser registrados. La inscripción familiar admite un máximo de cuatro integrantes por grupo.

Sobre los naufragios

En las playas de la ciudad y bajo sus aguas se conservan numerosos restos de embarcaciones que dan cuenta de la actividad marítima. Todo este conjunto de sitios y objetos conforman el patrimonio cultural y dan cuenta de la importancia de las actividades náuticas para el desarrollo de la ciudad desde tiempos históricos.

Se trata de un total de siete naufragios, tres de ellos no visibles desde la costa con marea baja. El recorrido conformará un recurso no solo turístico sino también educativo, que pondrá en valor la historia e identidad marítima de la ciudad. Incluirá Goleta Colomba, Naufragio Río de Oro, Goleta Emma, Hélice del vapor Villarino, Remolcador Madryn, Naufragio Bahía Galenses, Vapor Kaiser y Pesquero Folías.