Esquel y Trevelin llevaron ante el STJ el conflicto por el tratamiento de residuos

Se llevó a cabo este miércoles en la sede del Superior Tribunal de Justicia en Rawson, la audiencia convocada por el STJ con los titulares de los municipios de Esquel y de Trevelin por el conflicto suscitado en torno al tratamiento conjunto de los residuos sólidos urbanos.

Del encuentro participaron el presidente del STJ, Andrés Giacomone, y los ministros del alto cuerpo, Camila Banfi Saavedra, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani.

Por parte de los municipios, asistieron los intendentes de Esquel, Matías Taccetta, y de Trevelin, Héctor Ingram, ambos acompañados por sus asesores legales.

Tal como fue anticipado, el motivo de la convocatoria fue a raiz del conflicto suscitado entre ambos municipios por el financiamiento y la interpretación del convenio para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, y el objetivo fue escuchar de primera mano los argumentos de ambas partes.

Si bien se trata de un tema complejo que abarca varias causas paralelas, en este caso puntual se abordó la cuestión de la ordenanza aprobada recientemente por el Concejo Deliberante de Esquel que deroga a su vez la histórica Ordenanza N° 189/08, que establecía el convenio marco entre ambos municipios para la gestión conjunta de residuos sólidos urbanos y que motivó un amparo por parte del municipio de Trevelin.

Una vez realizada la audiencia con los intendentes y luego de una deliberación, el Superior Tribunal de Justicia tomará una definición en la búsqueda de un principio de solución frente el riesgo ambiental que está latente ante la falta de acuerdo entre los municipios.