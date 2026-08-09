En julio volvió a desplomarse la producción automotriz

Mientras que el ministro de Economía Luis Caputo firma con Ecuador un acuerdo comercial que reduce a 10% el arancel que ese país aplica a las importaciones de vehículos argentinos, anunciando que el año que viene proyectan duplicar la exportación actual; según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), durante julio se fabricaron 31.189 vehículos, un 16% menos que en el mismo mes de 2025 y un 15,8% por debajo del nivel registrado en junio.

De esta forma, la producción automotriz volvió a caer en julio y profundizó el retroceso que arrastra el sector en lo que va del año, en un contexto de fuerte debilidad del mercado interno.

No obstante, y en consonancia con el acuerdo rubricado con Ecuador, el crecimiento de las exportaciones permitió compensar parcialmente el impacto de la menor demanda local y volvió a posicionarse como el principal sostén de la actividad.

Empleo y demanda

La industria automotriz en Argentina genera alrededor de 73.000 a 76.000 puestos de trabajo directos. De ellos en las propias terminales automotrices hay unos 25.000 aunque evidentemente están en franco retroceso. Además, hay cerca de 50.000 puestos de trabajo en el sector autopartista y sostiene más de 170.000 empleos formales totales si se consideran los puestos indirectos de la cadena de valor.

A diferencia de la producción, las exportaciones mostraron un desempeño positivo. En julio se enviaron al exterior 23.377 vehículos, un 4,5% más que en junio y 28,3% por encima del volumen exportado en julio de 2025. En el acumulado de los primeros siete meses del año, los despachos al exterior alcanzaron las 150.270 unidades, un 1,6% más en términos interanuales.

En contraste, las ventas mayoristas al mercado interno continuaron en descenso. Las terminales entregaron 34.178 vehículos a la red de concesionarios en julio, una caída del 22,4% frente a junio y del 31,9% respecto del mismo mes del año pasado. Entre enero y julio, las ventas mayoristas totalizaron 262.307 unidades, lo que significó una retracción interanual del 24,9%.

Desde ADEFA, su presidente Rodrigo Pérez Graziano sostuvo que el comportamiento de julio refleja una etapa de reacomodamiento de la industria, con una producción adaptada al nivel de stocks y a la demanda del mercado interno.

En ese contexto, afirmó que el canal exportador continúa siendo el principal motor de la actividad y reiteró la necesidad de avanzar en medidas que mejoren la competitividad, como una reducción de la carga impositiva y nuevos acuerdos comerciales.