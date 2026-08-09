Comenzó el puente aéreo entre Córdoba y Esquel para lo que resta del invierno 2026

Este jueves 6, se realizó el vuelo inaugural que une de manera directa las ciudades de Córdoba y Esquel, una conexión estratégica que fortalece la conectividad aérea de la provincia y amplía las oportunidades para el desarrollo turístico de la región cordillerana.

La nueva ruta, operada por Aerolíneas Argentinas, contará con dos frecuencias semanales: los vuelos arribarán a Esquel los días jueves y partirán hacia Córdoba los lunes, permitiendo potenciar el movimiento turístico y facilitar el acceso de visitantes desde uno de los principales mercados emisivos del país.

Al respecto, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, destacó: «La conectividad es una herramienta fundamental, pero debe ir acompañada de una estrategia de comercialización sostenida. Desde el Gobierno Provincial trabajamos de manera articulada con municipios, el sector privado y los distintos actores de la cadena turística para generar nuevas oportunidades, fortalecer la presencia de Chubut en mercados estratégicos y convertir esa demanda en más visitantes para la provincia en temporadas destacadas».

Fam Tour en la región cordillerana

En el marco de este primer vuelo, la Agencia Chubut Turismo organizó un Fam Tour con representantes de las principales agencias de viajes y operadores mayoristas de la provincia de Córdoba, quienes permanecerán durante todo el fin de semana recorriendo los principales atractivos turísticos de la cordillera chubutense.

La propuesta contempla visitas a los destinos y experiencias más representativas de la región, con el objetivo de que los operadores conozcan de primera mano la oferta turística de Chubut y puedan incorporarla a sus productos comerciales, promoviendo así la llegada de más visitantes durante todo el año.

Durante cinco jornadas, las agencias y mayoristas recorrerán los destinos de Esquel, Trevelin, El Hoyo, Lago Puelo y Cholila, visitando atractivos emblemáticos como el Parque Nacional Los Alerces, el Bosque de Alerces Milenarios, La Trochita, La Hoya, la Cascada Nant y Fall, el Molino Nant Fach, las Viñas del Nant y Fall, la Pasarela del Río Arrayanes, la Cascada Irigoyen, Villa Futalaufquen, el Museo Leleque, el Laberinto Patagonia, la Bodega Ayestaran Allard, el Parque Nacional Lago Puelo, el Museo Bar La Legal de Cholila, la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta y Pueblo Carao, además de disfrutar de la gastronomía regional, el tradicional té galés y diversas experiencias vinculadas a la naturaleza, la cultura y el turismo de nieve.