En agosto se realizará otra edición de la Expo Educativa

El viernes 21 de agosto, en la sede social del Club Madryn ubicada en avenida Roca 516, la Subsecretaría de Educación realizará una nueva edición de la Expo Educativa 2026. Con entrada libre y gratuita, en el horario de 9 a 17 horas, estará destinada a instituciones educativas, estudiantes, familias y toda la comunidad.

Objetivos

La Expo Educativa es un evento masivo que tiene como principal objetivo acercar a los estudiantes de los últimos años del nivel secundario a la amplia oferta de educación superior disponible en la ciudad. Además, promueve la continuidad de sus estudios y brinda herramientas para la construcción de sus proyectos de vida.

Durante toda la jornada estarán presentes las instituciones de educación superior, que darán a conocer sus propuestas académicas, carreras, programas de formación y oportunidades educativas, que ofrecerán asesoramiento personalizado.

Madryn Ciudad Universitaria

La iniciativa forma parte del proyecto “Madryn Ciudad Universitaria”, una política pública impulsada por el Municipio, que busca consolidar a la localidad como un polo regional de educación superior. Para ello, se promueve el trabajo articulado entre el Estado, las instituciones educativas y el sector privado, fortaleciendo una red que impulse el desarrollo académico, social y productivo de la comunidad.

Además, en el marco de esta nueva edición de la Expo Educativa, se presentará oficialmente el portal web de Ciudad Universitaria, una plataforma que reunirá toda la información de interés para la comunidad estudiantil. El sitio permitirá acceder de manera simple y centralizada a la oferta académica de Puerto Madryn, información sobre becas, beneficios, programas, servicios y diversas herramientas pensadas para acompañar el recorrido de quienes eligen opciones locales.

De la presentación de la propuesta participaron Pablo Sappa, subsecretario de Educación de la Municipalidad de Puerto Madryn y Eugenia Piazza, directora del Instituto Superior de Formación Docente Artística Nº 823.