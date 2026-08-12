El Tesoro canceló una deuda con el Banco Central

El Ministerio de Economía oficializó una nueva recompra de Letras Intransferibles por U$S781 millones al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de reducir la deuda pública y avanzar con el saneo del balance de la autoridad monetaria.

La operación se concretó el lunes y fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 47/2026 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda publicada ayer en el Boletín Oficial.

Las Letras Intransferibles (LI) son títulos de deuda que el Tesoro Nacional comenzó a emitir en enero de 2006, bajo la gestión de Néstor Kirchner, y se destinaron al Banco Central como compensación por la entrega de reservas internacionales para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde entonces, el Tesoro recurrió en diversas oportunidades a este mecanismo para acceder a dólares y atender pagos de deuda, utilizando su cuenta corriente en el Banco Central. La operatoria consiste en que el Tesoro cubre sus pasivos empleando como respaldo las reservas internacionales, consideradas un activo del BCRA. Con el tiempo, el volumen de estos títulos aumentó y se transformó en una parte significativa de los activos del BCRA.

Estas Letras son vistas como activos de valor incierto debido a que no pueden venderse ni negociarse en el mercado secundario. Generalmente, estos instrumentos se emiten con vencimientos de una década, ofrecen intereses bajos o nulos y suelen renovarse de manera automática.

La recompra incluyó dos instrumentos: una letra con vencimiento el 30 de junio de 2031, por un valor nominal original de USD 76.248.473; y otra con vencimiento el 20 de abril de 2032, por un valor nominal original de U$S1.226.343.706.