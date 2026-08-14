El hospital de Comodoro recibió nuevo equipamiento

La Secretaría de Salud de Chubut concretó una inversión de alrededor de 70 millones de pesos en equipamiento de última tecnología para el Hospital Regional «Dr. Víctor Manuel Sanguinetti» de Comodoro Rivadavia. Se trata de una Central de Monitoreo y siete monitores multiparamétricos Mindray para el Servicio de Terapia Intensiva de Adultos, que demandaron una inversión de 47.650.500 pesos.

El equipamiento conforma un sistema escalonado de vigilancia durante la internación del paciente crítico, integrado en una única red de monitoreo institucional, lo que optimiza la trazabilidad clínica y la respuesta del equipo de salud, contando con equipamiento de alta tecnología y primera calidad.

La Central de Monitoreo constituye el nodo de vigilancia centralizada del servicio, ya que concentra en tiempo real la información de todos los monitores de cabecera conectados a la red (cableados, inalámbricos y de telemetría), permitiendo al personal de enfermería y médico supervisar simultáneamente a todos los pacientes internados desde un único puesto de control. Asimismo, habilita la visualización remota mediante ViewStations, Workstations distribuidas y smartphones, así como la exportación de datos a los sistemas de Historia Clínica Electrónica y admisión-alta a través de su motor de integración, y resulta el componente estructural que da sentido de red al resto de los monitores adquiridos.

De esta forma, el Servicio de Terapia Intensiva contará con cuatro monitores multiparamétricos UMEC120, que miden parámetros básicos, más capnografía, presión invasiva y gasto cardíaco, por un valor total de 27.600.000 pesos. Los equipos estarán destinados a pacientes de mayor complejidad y riesgo hemodinámico, teniendo en cuenta que las cuatro unidades están orientadas a cubrir camas críticas donde la variable hemodinámica y ventilatoria requiere seguimiento estrecho y continuo.

Además, se adquirieron otros tres Monitores Multiparamétricos UMEC120, con medición de parámetros básicos, tras una inversión de 8.100.000 pesos.

Más equipamiento y tecnología

Por último, se entregó un videobroncoscopio/nasolaringoscopio totalmente portátil HugeMed, modelo VL3S–M52, con tecnología de imagen de alta resolución, que requirió una inversión del Gobierno del Chubut de 19.000 dólares, que se destinará al Servicio de Cirugía del Hospital Regional.

Dicha inversión incluye la capacitación y reprocesamiento para todo el personal a cargo, instalación y puesta en funcionamiento.

La incorporación de este equipamiento representa un recurso de especial relevancia para el Servicio de Cirugía de Tórax, dado que permite la visualización directa de la vía aérea y la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos mediante un dispositivo portátil. Además, contribuirá a fortalecer la calidad, seguridad y oportunidad de la atención, particularmente en pacientes de mayor complejidad.

Acto oficial

El secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, junto a los subsecretarios de Hospitales, Romina Galarza; y de Finanzas y Administración, Nicolás Jasin; visitaron el nosocomio y realizaron la entrega de una Central de Monitoreo y siete Monitores Multiparamétricos Mindray para el Servicio de Terapia Intensiva de Adultos, además de un videobroncoscopio para el Servicio de Cirugía.

Además, el titular de la cartera sanitaria provincial mantuvo un encuentro de trabajo con el director General del Hospital Regional, Iván Martínez, y demás integrantes del equipo directivo, y dialogó con personal de cirugía y con residentes de salud, quienes destacaron la relevancia de los equipos recibidos, lo que mejorará sustancialmente la capacidad de respuesta y la calidad de atención.