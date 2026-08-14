Detienen a un hombre que inició un incendio forestal

En la localidad cordobesa de Charbonier, detuvieron a un hombre acusado de haber originado un incendio forestal que afectó unas 15 hectáreas. Según informó la Policía de Córdoba, el fuego se habría iniciado tras arrojar brasas y cenizas de un asado sin las precauciones necesarias.

El frente de llamas alcanzó aproximadamente un kilómetro, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para contener el avance del fuego y evitar que se propagara hacia otras áreas, que incluyó a bomberos de La Falda, La Cumbre y San Marcos Sierras, integrantes del ETAC y la Guardia Local, personal de Gestión Integral de Manejo de Fuegos, efectivos de la Departamental Punilla Norte, agentes de la Policía Caminera y dos aviones hidrantes.

Contexto de riesgo

Las autoridades habían advertido sobre la necesidad de extremar precauciones debido a las condiciones climáticas que favorecen la propagación de incendios.

La manipulación de brasas y cenizas es especialmente peligrosa en estos períodos, ya que un foco aparentemente apagado puede reactivarse y expandirse rápidamente.

Consecuencias legales

Provocar un incendio forestal en Córdoba acarrea graves sanciones. Según el Código Penal Argentino, en el caso de incendios intencionales (dolosos), el Artículo 186 contempla penas de 3 a 10 años de prisión. Con los agravantes de si hay peligro para la vida humana, las penas pueden llegar a 15 o 20 años. Los incendios por negligencia (culposos), como sería este caso, de un mes a un año de prisión, con escalas mayores si hay víctimas.

Pero, el Código de Convivencia de Córdoba contempla el arresto inmediato por encender fuego sin autorización, ya que constituye una contravención castigada con hasta 120 días de arresto. Además de las multas económicas, que pueden ascender a 1.700 millones de pesos, incluyendo costos de operativos de bomberos.

Finalmente, según la Ley Nacional de Manejo del Fuego; las áreas quemadas quedan protegidas por 30 años. Y se prohíbe modificar el uso del suelo, evitando especulación inmobiliaria o cambios en la actividad agropecuaria original.

El caso de Charbonier

El incendio afectó unas 15 hectáreas de bosque serrano, ecosistema clave para la biodiversidad cordobesa. Estos ambientes cumplen funciones esenciales:

El caso de Charbonier evidencia cómo una acción imprudente puede desencadenar un desastre ambiental y social. La detención del responsable y la aplicación de sanciones buscan sentar un precedente en la lucha contra los incendios forestales en Córdoba, donde la prevención y el cumplimiento de la normativa son claves para proteger los ecosistemas y la seguridad de las comunidades.