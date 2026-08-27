Comenzó en Madryn el XVI Congreso de Endocrinología

Hasta este sábado 29 de agosto, Puerto Madryn será la sede del XVI Congreso de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (FASEN), un importante encuentro científico que reúne a profesionales y especialistas de distintos puntos del país y del ámbito internacional.

La apertura oficial contó con la presencia del intendente Gustavo Sastre, junto a las principales autoridades de FASEN y representantes de la comunidad médica y científica.

El Congreso se desarrolla en el Hotel Rayentray y cuenta con un programa académico de excelencia, con conferencias, simposios, encuentros con expertos, talleres, casos clínicos interactivos y espacios destinados a las nuevas generaciones de especialistas.

El XVI Congreso FASEN fue declarado de interés por la ciudad de Puerto Madryn y por la Provincia del Chubut, reafirmando la relevancia institucional y científica de un encuentro que durante tres jornadas tiene como escenario a la ciudad y contribuye a consolidar su perfil como destino de congresos, convenciones y eventos.

Acto inaugural

Durante la jornada inaugural, Sastre destacó la importancia de que Madryn se siga posicionando y sosteniendo en el tiempo como ciudad de eventos, y puso en valor “el trabajo que se viene realizando desde el Municipio para consolidar a la ciudad como uno de los principales destinos de turismo de reuniones de la Patagonia”.

“Para nosotros es un orgullo que Puerto Madryn sea nuevamente elegida para recibir un congreso de esta importancia. Cada profesional que llega a nuestra ciudad, cada encuentro que se realiza y cada institución que nos elige como sede nos permite seguir posicionándonos como una ciudad de eventos”, afirmó el Intendente.

En ese sentido el Jefe Comunal remarcó que la realización de este tipo de congresos trasciende el ámbito estrictamente académico y genera un impacto positivo en distintos sectores de la economía local.

“Estos encuentros significan movimiento para nuestros hoteles, restaurantes, comercios, prestadores turísticos y para toda la cadena vinculada al turismo. Pero, fundamentalmente, significan que cada persona que nos visita pueda conocer Puerto Madryn, disfrutarla y convertirse también en un promotor de nuestra ciudad cuando regrese a su lugar de origen”, sostuvo Sastre.

Turismo de reuniones

Desde la Comuna destacaron que la elección de Puerto Madryn como sede representa, además, un reconocimiento al carácter federal de la Federación y a la posibilidad de llevar este tipo de encuentros científicos fuera de los grandes centros urbanos del país.

Y al respecto, Sastre señaló: “Puerto Madryn tiene infraestructura, servicios, conectividad, hotelería y una enorme cantidad de atractivos que hacen que quienes llegan por un congreso puedan también vivir una experiencia turística. Esa combinación es la que queremos seguir fortaleciendo”.