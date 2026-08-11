Comenzaron las actividades por el Mes de las Infancias

El Ministerio de Desarrollo Humano de Chubut puso en marcha, en la localidad de Los Altares, el calendario de actividades previsto para celebrar durante agosto el Mes de las Infancias, con propuestas que buscarán llegar a distintas localidades y comunas rurales de la provincia.

La jornada inaugural se desarrolló este sábado en la Escuela N° 6 “Simón de Alcazaba”, reuniendo a niños y familias de la comunidad en una tarde especialmente preparada para compartir, jugar y disfrutar de diferentes propuestas recreativas.

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, acompañó el encuentro y destacó que la decisión del organismo provincial es sostener una agenda que permita que las celebraciones lleguen a las distintas localidades del territorio chubutense, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

“Para nosotros es muy importante estar presentes en el territorio y poder llegar a nuestras infancias a lo largo y ancho de la provincia. Queremos que este mes sea una oportunidad para encontrarnos con los chicos y sus familias, compartir con ellos y generar espacios donde puedan disfrutar y ser protagonistas”, expresó Papaiani.



Una escuela que sigue creciendo

La titular de Desarrollo Humano puso especialmente en valor que el inicio de las actividades se realizara en la Escuela N° 6 y destacó las políticas impulsadas por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres para acompañar a los niños y las familias de Los Altares.

“Elegimos comenzar este año en esta escuela y para nosotros tiene un significado especial, porque el gobernador ha hecho muchas cosas por los chicos de esta comunidad. Hoy cuentan, por ejemplo, con acceso a internet a través del programa Conectar Futuro, una herramienta fundamental que genera nuevas oportunidades y acorta distancias. Es un placer volver a esta escuela, encontrarnos nuevamente con los chicos y disfrutar y compartir una tarde con ellos”, señaló la ministra.

En ese sentido, Papaiani remarcó que este tipo de encuentros permiten también fortalecer la presencia del Estado Provincial en las comunidades más pequeñas, acompañando no sólo a las infancias sino también a las instituciones que diariamente cumplen un rol fundamental en cada localidad.



Infancias de toda la provincia

La actividad en Los Altares constituye el punto de partida de una agenda que el Ministerio de Desarrollo Humano llevará adelante durante todo el mes de agosto, con celebraciones y propuestas en diferentes localidades chubutenses.

Las jornadas tendrán como eje el derecho al juego, la recreación, la participación y el encuentro, promoviendo espacios especialmente pensados para que los niños puedan compartir junto a sus familias.

De esta manera, el Gobierno Provincial continuará desplegando durante el Mes de las Infancias una agenda territorial que busca llegar a cada rincón del Chubut, fortaleciendo la cercanía con las comunidades y garantizando que las infancias sean protagonistas, independientemente del lugar de la provincia en el que vivan.

