Capacitarán a docentes de Primaria en matemática



En el marco del Plan Provincial Integral de Alfabetización, el Ministerio de Educación de Chubut abrió la inscripción a la capacitación “Comprender para enseñar: Matemática con sentido en el segundo ciclo del Nivel Primario”. La propuesta está destinada a docentes de 4º, 5º y 6º grado, de escuelas de gestión estatal y privada de toda la provincia, que se encuentren frente a alumnos y brinda certificación del equipo directivo. El objetivo de la capacitación es fortalecer las prácticas de enseñanza de matemática mediante el análisis de situaciones de aula, las producciones estudiantiles y las intervenciones docentes.

A partir de ese trabajo, se busca promover propuestas que favorezcan la construcción de aprendizajes con sentido y el desarrollo del pensamiento matemático, acompañando a los estudiantes del segundo ciclo en la comprensión de los contenidos. La capacitación inicia el 27 de agosto y finaliza el 27 de noviembre de 2026.

La iniciativa, que ofrece certificación provincial, acredita 60 horas reloj y cuenta con cupos limitados. La organización está a cargo del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut, a través de la Coordinación de Matemática del Plan Provincial Integral de Alfabetización. La inscripción se realiza de manera online mediante formularios correspondientes a cada región educativa, disponibles en www.chubut.edu.ar/alfabetizacion.