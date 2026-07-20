Un chubutense ganó más de $ 500 millones en el Quini

Lotería de Santa Fe informó que este domingo en el sorteo de Quini 6 cuatro apostadores con seis aciertos uno de la localidad La Cruz provincia de Corrientes, otro de Trelew provincia de Chubut , otro de Lujan de Cuyo provincia de Mendoza, y el último de la localidad de Allen provincia de Río Negro se repartieron el pozo de la modalidad «La Revancha» por más de $ 2.028 millones.

Los felices nuevos millonarios acertaron los números 04-10-14-17-25-32 y obtuvieron unos 507 millones de pesos cada uno.

El importante reparto de premios no impidió que el pozo del Quini 6 continúe creciendo en las demás modalidades. Debido a que tanto el Tradicional como La Segunda quedaron vacantes, el próximo sorteo ofrecerá un pozo total cercano a los 9.000 millones de pesos, una cifra que vuelve a posicionar al juego como uno de los más atractivos del país.